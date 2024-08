Na Marsu otkrivena tekuća voda

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Znanstvenici su otkrili rezervoar tekuće vode na Marsu - duboko u stjenovitoj vanjskoj kori planeta, javlja BBC.

Ovo otkriće dolazi iz nove analize podataka s NASA-ine sonde Mars InSight, koja je sletjela na Crveni planet 2018. godine. Sonda je nosila seizmograf koji je zabilježio četverogodišnje vibracije – potrese iz dubine Marsa.

Analizom tih potresa – točno kako se planet kreće – otkrili su “seizmičke signale” tekuće vode.

Iako postoji zamrznuta voda na polovima Marsa i dokazi pare u atmosferi, ovo je prvi put da je tekuća voda pronađena na planetu.

Nalazi su objavljeni u stručnom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

InSightova znanstvena misija završila je u prosincu 2022., nakon što je slušao “puls Marsa” četiri godine.

Tijekom tog vremena sonda je zabilježila više od 1319 potresa.

Mjerenjem brzine kretanja seizmičkih valova znanstvenici su utvrdili kroz koji materijal se najvjerojatnije kreću.

“Ovo su zapravo iste tehnike koje koristimo za traženje vode na Zemlji ili za traženje nafte i plina”, objasnio je profesor Michael Manga s Kalifornijskog sveučilišta u Berkeleyu, koji je sudjelovao u istraživanju.

Analiza je otkrila rezervoare vode na dubinama od oko 10 do 20 km u kori Marsa.

“Razumijevanje vodenog ciklusa Marsa ključno je za razumijevanje evolucije klime, površine i unutrašnjosti”, rekao je voditelj istraživanja dr. Vashan Wright s Oceanografskog instituta u San Diegu.

Profesor Manga je dodao da je voda “najvažnija molekula u oblikovanju evolucije planeta”. Ovo otkriće, rekao je, daje odgovor na veliko pitanje “kamo je nestala sva voda s Marsa?”.

Istraživanja površine Marsa pokazuju da su u davna vremena na planetu postojale rijeke i jezera.

Ali već tri milijarde godina, to je pustinja.

Dio te vode nestao je u svemiru kada je Mars izgubio atmosferu. Ali, rekao je profesor Manga, ovdje na Zemlji, “veliki dio naše vode je pod zemljom i nema razloga da to ne bude slučaj i na Marsu”.

Sonda InSight mogla je snimati samo izravno iz kore ispod svojih nogu, ali istraživači očekuju da ima sličnih rezervoara diljem planeta.

Međutim, ističu, lokacija te podzemne vode nije dobra vijest za milijardere s planovima za kolonizaciju Marsa.

“Ona je zarobljena 10-20 kilometara duboko u kori. Bušenje rupe 10 kilometara duboko na Marsu – čak i za Elona Muska – bilo bi teško,” rekao je Manga za BBC News.

Otkriće bi također moglo ukazati na drugi cilj u potrazi za dokazima života na Marsu.

“Bez tekuće vode nemate života”, rekao je profesor Manga. “Dakle, ako na Marsu postoje nastanjivi uvjeti, oni bi mogli biti duboko pod zemljom.”

