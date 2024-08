Sunce je aktivnije nego što su znanstvenici predviđali: Doseže svoj maksimum

Podijeli :

Izdaleka, Sunce izgleda mirno i spokojno na našem dnevnom nebu. Ali izbliza, to je erupcija, kaotičan prikaz solarne aktivnosti kakvu astrofizičari nisu očekivali do prošle godine.

“Nismo mislili da će Sunce biti toliko aktivno u ovom određenom ciklusu, ali opažanja su potpuno suprotna”, rekao je Andrew Gerrard, voditelj odjela i direktor Centra za solarno-zemaljska istraživanja na Institutu za tehnologiju New Jersey za Business Insider.

Solarni ciklusi obično se događaju svakih 11 godina. Unutar tog vremena, Sunce oscilira od minimalne do maksimalne solarne aktivnosti, s maksimalnom aktivnošću koja doseže vrhunac u sredini ciklusa kada se Sunčeva magnetska polja okrenu.

Posljednji solarni ciklus bio je od 2008. do 2019. Sada smo u sredini trenutnog solarnog ciklusa i približavamo se maksimalnoj magnetskoj aktivnosti, prenosi Science Alert.

Pojačana solarna magnetska aktivnost koja raste tijekom posljednjih nekoliko godina toliko je jaka da guši energiju iz dubine Sunca, sprječavajući je da dopre do površine. To uzrokuje hladnije džepove na sunčevoj površini koji se pojavljuju kao tamne mrlje, poznate kao sunčeve pjege.

Praćenje sunčevih pjega važno je jer su one nulta točka za snažne solarne baklje klase X i masivne erupcije koje se nazivaju izbacivanje koronalne mase. Oni mogu predstavljati prijetnju Zemlji, uzrokujući nestanak radija i električne mreže, ometajući GPS navigaciju, pa čak i pokrećući pad satelita iz svemira.

Sunce je aktivnije nego što smo mislili

Sunčeve X zrake i izbacivanje koronalne mase lijepo je gledati. Ali kada eksplodiraju, izbacuju čestice visoke energije u svemir brzinom većom od 1600 km/h. Ako je Zemlja na putu, postoji mogućnost da te čestice stupe u interakciju s magnetskim poljem i gornjom atmosferom našeg planeta, uzrokujući geomagnetske oluje.

Geomagnetske oluje mogu izazvati prekrasnu auroru borealis i auroru australis – sjeverno i južno svjetlo. Ovi šareni prikazi pojavljuju se južnije nego inače, u državama poput Texasa i Colorada. To je zbog povećane aktivnosti Sunca.

“Pojedeno Sunce”: Što je pomrčina Sunca?

Ali te visokoenergetske čestice također su poput malih gremlina koji mogu uzrokovati razne vrste kaosa visokofrekventnim radio emisijama na koje se oslanjaju vojska, zrakoplovne tvrtke i GPS sustavi, rekao je Gerrard.

Od siječnja su geomagnetske oluje uzrokovale nestanak radija na četiri kontinenta: Sjevernoj i Južnoj Americi, Europi i Africi.

Zbog toga vaš GPS može privremeno poraditi. To također može dovesti do nestanka struje, kao i prizemljenih letova i kašnjenja letova budući da Savezna uprava za zrakoplovstvo ne dopušta let zrakoplovima bez radio i satelitske komunikacije.

Prošlog svibnja, najveća geomagnetska oluja koja je stigla do Zemlje u dva desetljeća dovela je do degradacije usluge Starlinka. Nijedan satelit nije ispao iz orbite tijekom te oluje.

Sunce doseže solarni maksimum

Očekuje se da će Sunčeva aktivnost nastaviti rasti sve dok ne dosegne najviše razine aktivnosti, koje znanstvenici nazivaju solarnim maksimumom.

“Trenutačna predviđanja sugeriraju da će se solarni maksimum dogoditi u drugoj polovici 2025., ali ćemo znati kada se pravi maksimum dogodi tek nakon što aktivnost ponovno počne opadati”, rekao je Alex James, solarni fizičar na Sveučilištu College London.

Iako se predviđa da će solarni maksimum ovog ciklusa biti jači nego što su znanstvenici u početku predvidjeli, “izgleda prilično prosječno u povijesnom kontekstu”, rekao je Mathew Owens, profesor svemirske fizike na Sveučilištu Reading.

Ipak, vjerojatno smo skloniji učincima solarnog maksimuma sada nego ikad prije zbog naše sve veće ovisnosti o satelitskoj tehnologiji, rekao je James.

