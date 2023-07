Suosnivač OceanGatea: Zaboravite Titan i Rusha… Čovječanstvo je na rubu ponora

Podijeli :

Handout / OceanGate Expeditions / AFP

Guillermo Söhnlein (57) je 2009. osnovao OceanGate sa Stocktonom Rushom, tragično poginulim nakon nesreće na podmornici Titan, no povukao se već 2013. i osnovao Humans2Venus, kompaniju s kojom pokušava promijeniti svijet - na bolje.

Dobio je svojevrsnu pažnju nakon pogibije nekadašnjeg partnera i iskoristio ju je za upozorenje čovječanstvu.

“Zaboravite OceanGate. Zaboravite Titan. Zaboravite Stocktona. Čovječanstvo bi moglo biti na rubu velikog proboja i ako to ne iskoristimo, kao vrsta ćemo biti ugašeni i gurnuti natrag u status quo”, izjavio je Söhnlein za Insider.

Rođeni Argentinac se referirao na NASA-ine nalaze prema kojima postoji komadić atmosfere Venere oko 50 kilometara od površine, gdje bi ljudi teoretski mogli preživjeti.

To ima smisla jer Venera zbog veličine, mase i površinske gravitacije podsjeća na Zemlju. Ali, riječ je o najtoplijem planetu u Sunčevom sustavu. Atmosfera je puna ugljičnog dioksida, temperatura površine mogla bi otopiti olovo, a usto je prekrivena gustim sumpornim oblacima koji se formiraju na visinama od 50 do 70 kilometara iznad površine, kada se sumporni dioksid iz vulkana kombinira s vodenim parama i stvori kapljice sumporne kiseline.

Svejedno, Söhnlein predviđa stvaranje plutajuće zajednice koja bi mogla izdržati sumpornu kiselinu u Venerinim oblacima.

“Kad bi se svemirska postaja mogla dizajnirati tako da izdrži sumpornu kiselinu u oblacima, stotine do 1000 ljudi moglo bi jednog dana živjeti u Venerinoj atmosferi. Točnije, do 2050.”, rekao je suosnivač OceanGatea.

Ustvrdio je da nije znanstvenik ili inženjer pa ne zna kako to izvesti, no ima san. A nekadašnji san bio mu je istraživati dubine mora, zbog čega je ušao u partnerstvo s Rushom. To nije prošlo najbolje, ali možda ova ideja s Venerom postane. Uostalom, opis njegove nove kompanije ide ovako:

“Privatni pothvat usmjeren na uspostavljanje stalne ljudske prisutnosti u Venerinoj atmosferi.”

Ne kaže se bez razloga “Gdje je volja, tu je i put.” Söhnleinu, svakako, volje ne nedostaje.

