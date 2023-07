Nezaposleni u Austriji zemlju mogu napustiti samo pod jednim uvjetom

Podijeli :

N1/Zoran Pehar

Šef Austrijskog državnog servisa za zapošljavanje objasnio je da Zakon o osiguranju nezaposlenih propisuje da moraju ostati u zemlji stoga je Austrijancima, umjesto mora, na raspolaganju Nežidersko jezero.

Austrijanci, koji su nezaposleni i prijavljeni na Austrijskom državnom servisu za zapošljavanje (AMS), nedavno su se našli u problemu jer ne znaju smiju li napustiti zemlju te otići na more ili u posjet obitelji u inozemstvo. I dok ostali Austrijanci bijeg od paklenih vrućina traže u smjeru mora, jezera i planina, nezaposleni, među kojima je i veliki broj ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije, su brojne upite poslali AMS-u, navodi Fenix magazin.

“Smiju, ali za to se vrijeme moraju odjaviti od AMS-a. Zakon o osiguranju nezaposlenih propisuje da moraju ostati u zemlji, a kako mi nemamo more, smije se ići na Nežidersko jezero (op. Neusiedlersee u Gradišću), ali ne i na more. Naravno da se može prijaviti godišnji, ali za to se vrijeme ne može dobiti naknada za nezaposlene – objasnio je šef AMS-a Johannes Kopf za domaći dnevni list Heute. Do kraja lipnja kod AMS-a bile su prijavljene 307.732 osobe kao nezaposlene od kojih je njih 239.301 bila je bez posla, a 68.431 na doškolovanju”, piše Heute.

U Austriju dolazi brojna radna snaga

Uvedena je i novina da AMS može poslati osobu i u drugu austrijsku pokrajinu na rad ako se ondje traži radni profil koji nezaposlena osoba ima, što je izazvalo negodovanja jer Austrija ima devet saveznih pokrajina, a neke su jedna od druge udaljene i više od 500 kilometara. Kopf je objasnio da ta odluka vrijedi samo za one koji ne moraju o nikome brinuti ili nekoga zbrinjavati.

“To znači da nemaju djecu ili rodbinu koju moraju njegovati”, objasnio je te dodao da se onima, koji moraju se preseliti u drugu pokrajinu na posao, mora osigurati određeni stambeni prostor.

“To je slučaj samo u turizmu. Onda i posao za nezaposlene iz Beča, ako moraju u Tirolu ili Salzburgu ima smisla”, dodao je Kopf.

Rekao je i da u Austriju dolazi brojna inozemna radna snaga.

“Daljnji instrument za ublažavanje manjka radne snage u zemlji u području ugostiteljstva, njege i IT-a je i regrutiranje stručnog osoblja iz inozemstva”, izjavio je. Dodao je i da je prošla godina bila rekordna u kojoj je u Austriju došlo 6000 stručnih radnika iz inozemstva na osnovi austrijske “crveno-bijelo-crvene” karte.

To znači da je u Austriji nedostatna stručna radna snaga. Ta brojka prijašnjih godina iznosila je 2000 radnika, a Kopf smatra da će ova godina srušiti prošlogodišnji rekord. Prema njegovim pretpostavkama, u Austriju će ove godine doći 8000 inozemnih stručnjaka.

“Samo iz EU-a je prošle godine k nama došlo 30.000 radnika. Najveća skupina stranaca, koja je kod nas zaposlena su Nijemci”, zaključio je Johannes Kopf.

