Komentar Marka Repeckog: Filipinci će morati raditi i na šalterima ministarstava

Ilustracija: N1/Pixsell

Rast gospodarstva u kombinaciji s iseljavanjem rezultirao je manjkom radnika i u javnom sektoru, pa se najavljuje da će u izmjenama Zakona o državnim službenicima biti omogućeno da se stranci zapošljavaju i u državnim službama koje su dugo bile poželjna oaza za uhljebljivanje stranačkog kadra i članova obitelji

Vlada uskoro namjerava promijeniti Zakon o državnim službenicima, a među predviđenim izmjenama jest i uvođenje mogućnosti zapošljavanja stranaca u državnoj službi. Sve do prije par godina zaposlenje u državnoj službi bilo je pri vrhu liste želja većine onih koji su tražili posao. No, situacija na tržištu rada značajno se promijenila, raditi za državu više nije toliko atraktivno, pa će neka radna mjesta u budućnosti možda popunjavati i strani radnici.

Već sada su dijelovi javnog sektora posegnuli za stranim radnicima, pa smo tako prije nekoliko mjeseci mogli vidjeti vijest da je dubrovačka Pošta zaposlila nekoliko Filipinaca, jer na tom području jednostavno nitko nije bio zainteresiran za posao poštara.

Prestalo je biti atraktivno raditi za državu

Kada dođe novi zakon, koji će to omogućiti i u državnim službama, možda će nas uskoro ljubazne gospođe ili gospoda iz Filipina ili Nepala slati po biljege, upozoravati nas da nam “fali OIB” ili još “jedan papir”.

Rast gospodarstva u kombinaciji s iseljavanjem rezultirao je manjkom radnika, pa je nezaposlenost – za hrvatske prilike – na rekordno niskoj razini. Iznosi oko 6 posto. S jedne strane otvorili su se brojni poslovi, a s druge strane, veliki broj radnika je u posljednjih godina otišao u inozemstvo. Sve to dovelo je do toga da se poslodavci bore za radnike, što, naravno, znači i rast plaća u privatnom sektoru.

I stranci će moći raditi za državu, AI će birati pitanja na testovima

Raditi za državu prestalo je biti atraktivno jer sigurnost koju takvo zaposlenje nudi izgubila je na cijeni, s obzirom da sada nije nikakav problem naći posao, kao što je to bilo kad smo, na primjer, imali 200 ili 300 tisuća nezaposlenih. Također, plaće su u mnogim dijelovima javnog sektora i na mnogim radnim mjestima osjetno niže nego u privatnim firmama.

Sve su češći natječaji za zapošljavanje u ministarstvima na koje ne stigne niti jedna prijava, pogotovo ako se radi o profilima poput IT stručnjaka ili specijalista za EU fondove koji mogu dobiti neusporedivo bolje uvjete u odnosu na ono što im nudi država. Uglavnom, za poslove u ministarstvima i sličnim institucijama do jučer se tražila veza, a danas se događa da se nitko ni ne javi na natječaj.

Više digitalnih usluga smanjilo bi potrebe za zapošljavanjem

No, bez obzira na to što država kao poslodavac sve teže dolazi do zaposlenika, ipak treba imati na umu da su godinama ili desetljećima zapošljavali ljude na nepotrebnim i izmišljenim radnim mjestima. Kada je nekome s vezom ili stranačkom iskaznicom trebao posao, onda nije bio problem izmisliti radno mjesto.

Ako i to uzmemo u obzir, onda i danas sasvim sigurno postoji značajan višak zaposlenih u raznim državnim institucijama, bez obzira što određena radna mjesta ostaju nepopunjena.

Osim toga i sustav e-građani, putem kojeg se mogu obaviti neke stvari za koje se nekad trebalo obilaziti šaltere, imao još prostora za nadogradnju. Na njemu nisu ni blizu sve usluge koje bi se mogle digitalizirati, što bi onda dodatno smanjilo potrebe za zapošljavanjem, a i građanima olakšalo život.

