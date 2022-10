Koji su to vanjski utjecaji koje spominje Plenković?

Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu našeg Elvira Mešanovića.

Pojavio se novi krak u aferi Ina, jučerašnji dan obilježila su nova uhićenja, a za očekivati je da će se cijela afera nastaviti i dalje.

Ova se uhićenja polako nazivaju dalmatinskim krakom afere u Ini, s obzirom na to da je tvrtka koja je bila upletena u cijelu priču, EVN, bila zadužena za razvoj plinske mreže i opskrbu plinom pojedinih županija u Dalmaciji. Vidjet ćemo što će od svegabiti, no jasno je da to ima veze s prvom aferom jer je uhićen Stjepan Leko, zamjenik Damira Škugora u Ini. Jasno je to i iz činjenice da je on u rujnu dobio otkaz u Ini, nakon interne istrage koju su proveli nakon uhićenja Škugora.

Premijer Andrej Plenković je komentirao cijelu aferu, smeta mu ono što govore u oporbi, da cijela afera ima veze s HDZ-om i da ide do samog vrha Vlade, odnosno i do njega. U Domovinskom pokretu idu toliko daleko da kažu da će Plenković na kraju završiti kao Ivo sanader i da će se uskoro oprostiti od hrvatske politike. Plenković smatra da je cijela priča orkestrirana od strane oporbe, referirajući se na saslušanje Dragana Kovačevića u Saboru, a spominje i vanjske utjecaje i kaže da mu nije jasno je li to samo priča oporbe ili postoje i vanjski utjecaji, koje nije definirao, ali pretpostavlja se da misli na ruske utjecaje u oporbenim strankama i na predsjednika Zorana Milanovića.

Što se tiče pravosudnog dijela uhićenja, Vlado Mandić i Stjepan Leko jučer su ispitani u USKOK-u, a danas bi trebali biti sprovedeni sucu istrage na Županijskom sudu. To će ročište biti u popodnevnim satima, a najvjerojatnije je da će se tražiti istražni zatvor.

Inače, Damir Škugor trebao bi u srijedu izaći iz istražnog zatvora jer bi danas trebao biti ispitan zadnji svjedok. Jednom mu je već produžen zatvor na 15 dana, a postoji mogućnost novog produženja.

