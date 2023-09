TNT komentar: Ljubav Andreja Plenkovića i rumunjskih novinara

Podijeli :

Donosimo komentar naše Mile Moralić.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ovog se tjedna čak dva puta uzrujao što su ga novinari pitali o stanu koji je ministar obrane Mario Banožić dodijelio sam sebi i o sudbini predsjednika uprave HEP-a Frane Barbarića, nakon nevjerojatne afere ‘plin za cent’. Ponudio je premijer i vrlo zanimljivo rješenje za problematična pitanja i teme koje otvaramo. Doslovce ovako:

Plenković: Pa gledajte, više se to stvara u javnosti ako o tome puno govorimo. Ako manje govorimo, nitko to ne zna.

Novinarka: Ali mora se govoriti o tome.

Plenković: Ne mora. Ja sam očekivao pitanja o poreznoj reformi i koliko će to novaca donijeti građanima. To su bitne teme. Pa ja svaki put kad idem vani, ljudi nam se dive. Evo u Bukureštu nam se dive što smo isti dan ušli u Euro i Schnegen, njima to nije uspjelo.

Novinarka: Jeste li razmišljali o gospodinu Barbariću, rekli ste da morate utvrditi tko je kriv, jeste li utvrdili?

Plenković: To ću vam reći kada nama odgovara.

Novinarka: Ali dugo vam treba.

Plenković: Aj malo promislite, radimo paket za struju, za plin. Građani su imali 6 puta jeftiniju struju i nekoliko puta jeftiniji plin. Mi se sada bavimo od tisuću jedinica briljantnih, jednim promilom pozitivnih odstupanja koji bi meni trebao zasjeniti rad Vlade u vrijeme energetske krize koja je omogućila da kroz krizu prođemo kao da je nema.

Eto, dakle svi mi novinari trebali bi natrag na fakultete naučiti što točno trebamo pitati i što je tema. Ili, da skratimo procedure – dobiti iz Banskih dvora nekakav sažetak i po njemu lagano voziti kroz dan. Stvarno pretjerujemo. Sram nas bilo neupućene i naporne. Evo čak i u Rumunjskoj znaju da Banožić nije tema, a mi navalili i ne puštamo. A sad ipak malo šalu nastranu.

Predstavnici vlasti u demokratskim zemljama dužni su pred javnosti odgovarati na pitanja koja se tiču njihovog rada. Zašto? Jednostavno zato što ih “mi biramo, mi plaćamo i mi imamo pravo znati rade li svoj posao za naš ili tuđi račun”.

Šutnja o problemima, neodgovaranje na pitanja, spinanje, skretanje teme, dijeljenje lekcija pa i bezobrazluk nisu odlike komunikacije izvršne vlasti u razvijenim demokracijama – Schengenu, euru i drugoj cijevi tunela Učka unatoč. Posao novinara nije ni da se divi ni da hvali vlast već da uporno i neumorno postavlja pitanja o odgovornosti.

Ne znam što su premijera pitali novinari u Rumunjskoj, iskreno ni ne zanima me. Premijer ne bi trebao biti za “po vani” nego za svoje građane. I zato ćemo i dalje Plenkovića pitati zašto njegov ministar spori odluku dvaju sudova i Povjerenstva za sukob interesa da si nije imao pravo dodijeliti stan? Zašto se ne ispriča javnosti? Zašto nitko nije odgovarao za 14 milijuna eura gubitka u HEP-u koji su se mogli izbjeći ranijim ukidanjem uredbe? Zašto odgovornost dolazi, ako i dolazi, onda kada to premijeru odgovara, a ne odmah i sad? Zašto premijeru?

