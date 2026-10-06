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Kako je "najdosadnija zemlja u Europi“ postala hit među turistima: U jednom danu možete obići tri države
Ova zemlja proteže se na svega 24 kilometra u duljinu i oko šest kilometara u širinu. U Europi su od nje manji samo Vatikan, Monako i San Marino.
U najvišem alpskom odmaralištu ove poznate male kneževine, Malbunu, koje je ljeti mirno utočište za ljubitelje šetnji planinama i livadama, a zimi raj za skijaše, neprestano se čuje zvuk kravljih zvona. Prati vas dok vadite kovčege iz automobila, dok na osunčanoj terasi polako ispijate lokalno pivo iz pivovare Brauhaus ili dok se trudite pokrenuti i svladati zahtjevne uspone na 2000 metara nadmorske visine, prenosi nova.rs.
Smješten između Austrije i Švicarske, samo 32 kilometra od njemačke granice, Lihtenštajn proteže se na svega 24 kilometra u duljinu i oko šest kilometara u širinu. U Europi su od njega manji samo Vatikan, Monako i San Marino.
Ova zemlja idealna je za turiste koji na svojem popisu posjećenih zemalja vole označiti što više odredišta. Oni jednostavno prijeđu granicu, snime selfie i tako zabilježe da su bili ondje. Drugi se, međutim, zadržavaju dulje kako bi pješice prešli najkraću os zemlje, za što je potrebno svega nekoliko sati, i kući se vratili s još jednim postignućem – obišli su tri zemlje u jednom danu.
Naravno, time se propušta ono najvažnije jer ova ugodna, malena suverena država zaslužuje mnogo više pozornosti. Koliko joj vremena treba posvetiti? Ako je doista želite upoznati, tjedan dana bio bi idealan, ali i trodnevni jesenski odmor može biti pun pogodak, piše Daily Mail.
Bijeg od masovnog turizma
Činjenica da je Lihtenštajn „najmanje posjećena zemlja u Europi“ znači i da predstavlja pravo osvježenje u odnosu na masovni turizam. Ondje još nijedan veliki međunarodni hotelski lanac nije otvorio svoj objekt, a Starbucks nećete pronaći ni pod koju cijenu, bez obzira na to koliko ga željeli. Ipak, čini se da jedini McDonald's u zemlji, smješten u glavnom gradu Vaduzu, posluje vrlo dobro.
Više od 400 kilometara pješačkih staza
Ono čega, međutim, ima u izobilju jesu planine – čak 92 imenovana vrha – kao i vinogradi te najgušća mreža pješačkih staza u Europi, koja se proteže na više od 400 kilometara. Posebno se ističe Lihtenštajnska staza, duga 75 kilometara, koja vijuga kroz neke od najljepših krajolika zemlje. Tu je i Rajna, koja protječe duž njezina zapadnog ruba.
Krajolici poput onih iz bajke
Gdje god se nalazili, pogled djeluje poput melema za dušu. Krajolici odišu gotovo bajkovitim ugođajem – livade posute cvijećem, visoki planinski vrhovi masiva Rätikon i rustikalne drvene kuće koje se nižu duž horizonta.
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