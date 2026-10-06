Kako je "najdosadnija zemlja u Europi“ postala hit među turistima: U jednom danu možete obići tri države

Ova zemlja idealna je za turiste koji na svojem popisu posjećenih zemalja vole označiti što više odredišta. Oni jednostavno prijeđu granicu, snime selfie i tako zabilježe da su bili ondje. Drugi se, međutim, zadržavaju dulje kako bi pješice prešli najkraću os zemlje, za što je potrebno svega nekoliko sati, i kući se vratili s još jednim postignućem – obišli su tri zemlje u jednom danu.