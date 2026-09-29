EUROPSKA TURISTIČKA DOMINACIJA
Proglašeno 10 najboljih zemalja za turizam – šest ih je u Europi
Prema novom indeksu Svjetskog gospodarskog foruma, Japan je proglašen najboljom zemljom za turizam i putovanja, dok se među deset vodećih zemalja nalazi čak šest europskih država.
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Objavljeno je izdanje Indeksa razvoja putovanja i turizma (TTDI) Svjetskog gospodarskog foruma za 2026. godinu, a Europa dominira među deset najbolje rangiranih zemalja.
Indeks prati čimbenike i politike koji omogućuju održiv i otporan razvoj putovanja i turizma. Među kriterijima su infrastruktura zračnog prometa, cjenovna konkurentnost te sigurnost, ali i cijene hotela, vizni uvjeti, učinkovitost javnog prijevoza, broj lokaliteta na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine te geografska raspoređenost turizma.
Na vrhu ljestvice nalazi se Japan, dok su od europskih zemalja Španjolska na trećem, Francuska na četvrtom, Njemačka na šestom, Ujedinjeno Kraljevstvo na sedmom, Švicarska na devetom, a Italija na desetom mjestu.
„Najnoviji Indeks razvoja putovanja i turizma pokazuje da su uvjeti za putovanja i turizam na najvišoj razini od pandemije, pri čemu je 92 posto gospodarstava ostvarilo napredak od 2024. godine“, rekla je Ramya Krishnaswamy, voditeljica odjela za ekonomiju iskustva i gradove pri Svjetskom gospodarskom forumu.
„Sljedeće razdoblje neće se temeljiti samo na privlačenju većeg broja posjetitelja, već i na stvaranju veće vrijednosti ulaganjem u ljude i infrastrukturu te snažnijom suradnjom javnog i privatnog sektora kako bi turizam donio dugoročne koristi zajednicama, poduzećima i destinacijama“, dodala je.
Deset vodećih zemalja za putovanja i turizam
- Japan
- SAD
- Španjolska
- Australija
- Francuska
- Njemačka
- Ujedinjeno Kraljevstvo
- Kina
- Švicarska
- Italija
Kada je riječ o Japanu, izvješće ističe da je zemlja proširila bazu posjetitelja i potaknula putovanja izvan najvećih turističkih središta. Time je smanjena koncentracija turizma na pojedinim lokacijama, dok Japan i dalje bilježi rekordan broj putnika.
Svjetski gospodarski forum objavio je i popis zemalja koje su najviše napredovale na indeksu. Najveći napredak ostvarila je Albanija, čiji je rezultat u posljednje dvije godine porastao za sedam posto.
U izvješću se navodi da je Albanija „iskoristila prednost pružanja cjenovno pristupačnije alternative susjednim destinacijama, uz istodobno pružanje privlačnog turističkog iskustva“.
Njezin rezultat poboljšan je zahvaljujući napretku u infrastrukturi zračnog prometa i turističkim uslugama.
Zemlje koje su najviše napredovale
- Albanija
- Vijetnam
- Laos
- Katar
- Malezija
- Tajland
- Filipini
- Maroko
- Nepal
- Šri Lanka
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