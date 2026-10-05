TEŠKE RIJEČI
Nijemci o hrvatskom turizmu: "Kuglica sladoleda 3,5, a lignje 25 eura. Zato ne čudi da se ovog ljeta..."
Njemački portal WELT osvrnuo se na ovogodišnju turističku sezonu u Hrvatskoj, pri čemu je posebnu pozornost posvetio cijenama na Jadranu. Ocjenjuju da su poskupljenja posljednjih godina postala toliko izražena da bi mogla ostaviti ozbiljne posljedice na hrvatski turizam.
"Kuglica sladoleda za 3,50 eura, a Aperol Spritz za 11 eura. Otkako je uveden euro, u Hrvatskoj je postalo jasno kako kratkoročna utrka za profitom ugrožava turizam kao glavni izvor prihoda. Zato ne čudi da su se ovog ljeta pokazale prve ozbiljne posljedice takvog pristupa", prenosi WELT.
Novinari njemačkog portala navode da su tijekom ljeta na pojedinim dijelovima hrvatske obale primijetili znatno manje turista i gužvi nego prethodnih godina.
"Svatko tko je ovog ljeta ponovno posjetio Hrvatsku, primjerice obalu između Zadra i Splita ili otoke, mogao se samo iznenaditi. Plaže su bile neuobičajeno prazne, a na Jadranskoj magistrali gužvi gotovo da i nije bilo, osim subotom na autocesti. Čak i u kolovozu, na vrhuncu sezone, bilo je moguće prošetati starim jezgrama Šibenika ili Zadra bez probijanja kroz uobičajene gomile turista", navode.
Pritom ističu da razlog za takvu situaciju nije bilo loše vrijeme. Ljeto 2026. opisuju kao gotovo idealno za odmor na hrvatskoj obali, od temperature mora do vremenskih uvjeta.
"Jadransko more je kristalno čisto, a početkom kolovoza temperatura mu je bila idealna - topla, ali i dalje osvježavajuća. Vrijeme je bilo sunčano, ali ne prevruće. Uvjeti su, kao i uvijek, bili odlični, sve dok ne biste odlučili nešto pojesti, popiti, iskoristiti neku od aktivnosti na plaži ili pogledati račun za smještaj i restorane", stoji u tekstu.
Kao jedan od primjera visokih cijena izdvajaju Zadar. Navode da se u njegovoj staroj gradskoj jezgri kuglica sladoleda po nižoj cijeni može pronaći tek podalje od glavnih turističkih pravaca.
Višestruko povećanje cijena
"U staroj jezgri Zadra, omiljenoj među turistima, treba se zavući duboko u sporedne ulice da bi se pronašla kuglica sladoleda za dva eura. Na glavnoj šetnici, Kalelargi, košta najmanje tri eura. Ovisno o lokaciji kafića, Aperol Spritz stoji od devet do jedanaest eura. Jedno od najpopularnijih jela na dalmatinskoj obali, lignje na žaru, ove godine i u običnim konobama košta oko 25 eura, dok je lani cijena bila 20 eura."
Još drastičniji primjer, prema njemačkom portalu, dolazi iz jednog objekta na plaži pokraj kampa u blizini Šibenika. Riječ je o cijeni palačinki, koja se, kako navode, višestruko povećala u samo nekoliko godina.
Prije uvođenja eura, palačinka je ondje stajala sedam kuna, odnosno nešto manje od jednog eura. Nakon prelaska na euro cijena je porasla na dva eura, dok je ovog ljeta dosegnula pet eura.
O cijenama je za njemački portal govorila i stanovnica jednog turističkog mjesta u okolici Šibenika, koja, poput brojnih stanovnika hrvatske obale, iznajmljuje apartmane u vlastitoj kući. Prema njezinu mišljenju, nakon uvođenja eura promijenio se odnos dijela iznajmljivača prema formiranju cijena.
"Mnogi su ovdje nakon uvođenja eura shvatili da novac koji su prije zarađivali u četiri mjeseca sezone mogu zaraditi u dva. Pa su onda pomislili: zašto ne u jednom?"
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