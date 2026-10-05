Nijemci o hrvatskom turizmu: "Kuglica sladoleda 3,5, a lignje 25 eura. Zato ne čudi da se ovog ljeta..."

"Jadransko more je kristalno čisto, a početkom kolovoza temperatura mu je bila idealna - topla, ali i dalje osvježavajuća. Vrijeme je bilo sunčano, ali ne prevruće. Uvjeti su, kao i uvijek, bili odlični, sve dok ne biste odlučili nešto pojesti, popiti, iskoristiti neku od aktivnosti na plaži ili pogledati račun za smještaj i restorane", stoji u tekstu.