Objavljena nova lista 10 najboljih zemalja za život u mirovini, pobjednik je pravo iznenađenje

Urugvaj je osvojio prvo mjesto zahvaljujući ujednačenim i visokim ocjenama u svim segmentima, pri čemu je u svakom području prešao 75 bodova. Posebno se ističe po jednostavnosti useljenja: svatko tko dokaže mjesečni prihod od najmanje 1.700 američkih dolara odmah dobiva trajnu dozvolu boravka, a troškovi same procedure kreću se između skromnih 100 i 300 dolara. U braku se državljanstvo može zatražiti već nakon tri godine boravka, dok je za samce taj rok pet godina.