hrvatska nije na listi
Objavljena nova lista 10 najboljih zemalja za život u mirovini, pobjednik je pravo iznenađenje
Odlazak u mirovinu u 21. stoljeću više ne znači nužno ostanak u vlastitom domu ili rodnom gradu. Umirovljenici su danas pokretljiviji, zdraviji i sve se češće odlučuju životni vijek zaokružiti u toplijim krajevima s nižim troškovima života i blažom poreznom politikom.
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Taj trend prepoznaju i vlade diljem svijeta koje ciljanim poreznim olakšicama i jednostavnim viznim procedurama privlače inozemne umirovljenike. Specijalizirani portal Global Citizen Solutions objavio je svoje najnovije godišnje izvješće Global Retirement Index za 2026. godinu, koje donosi ljestvicu zemalja s najboljim uvjetima za bezbrižnu starost.
Indeks ocjenjuje države kroz pet ključnih kategorija: kvalitetu života, mobilnost i uvjete ulaska, porezne olakšice, razinu birokracije te troškove ishođenja boravišta (svaka kategorija nosi do 100 bodova), prenosi Fenix magazin.
Top 10 zemalja za umirovljenike u 2026. godini
Na samom vrhu ljestvice došlo je do zanimljivih promjena, a visoka mjesta zauzele su i dobro poznate mediteranske destinacije:
Urugvaj (99,9 bodova)
Mauricijus (99,8 bodova)
Španjolska (99,6 bodova)
Kostarika (99,5 bodova)
Portugal (99,3 bodova)
Paragvaj (98,2 bodova)
Latvija (98,0 bodova)
Andora (97,8 bodova)
Italija (97,2 bodova)
Grčka (95,9 bodova)
Zašto je Urugvaj broj jedan, a gdje su porezi najmanji?
Urugvaj je osvojio prvo mjesto zahvaljujući ujednačenim i visokim ocjenama u svim segmentima, pri čemu je u svakom području prešao 75 bodova. Posebno se ističe po jednostavnosti useljenja: svatko tko dokaže mjesečni prihod od najmanje 1.700 američkih dolara odmah dobiva trajnu dozvolu boravka, a troškovi same procedure kreću se između skromnih 100 i 300 dolara. U braku se državljanstvo može zatražiti već nakon tri godine boravka, dok je za samce taj rok pet godina.
Za one kojima je primarni kriterij očuvanje novca od poreznika, apsolutni pobjednik je otočni Mauricijus. Ova država uopće ne oporezuje inozemne mirovine ni prihode iz inozemstva, dok se lokalni prihodi oporezuju paušalnom stopom od 15 posto. Nema poreza na imovinu niti na nasljedstvo, a boravišna dozvola odobrava se uz mjesečni prihod od 2.000 dolara.
Prednosti europskih destinacija
Čak polovica država u poretku nalazi se u Europi. Španjolska, Portugal, Italija i Grčka privlače umirovljenike mediteranskom klimom, kvalitetnim zdravstvenim sustavom te posebnim paušalnim porezima na inozemne mirovine, uz veliku prednost slobode kretanja unutar Schengenskog prostora.
Iako nisu ušle u ukupnih top 10, neke su zemlje briljirale u pojedinim kategorijama: Irska je proglašena globalnim brojem jedan po kvaliteti života i sigurnosti za umirovljenike, dok su u kategoriji najnižeg poreznog opterećenja vodeća mjesta zauzeli Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein, gdje uopće nema poreza na dohodak.
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