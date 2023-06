CIA otkrila tajnu koju ne zna ni Zelenski: Ukrajinci su odgovorni za sabotažu?

Podijeli :

Plinovod Sjeverni tok saboteri su bombardirali u rujnu prošle godine, no pojavile su se informacije da je za napad CIA znala tri mjeseca prije nego se dogodio.

Doznaje to ekskluzivno Washington Post te navodi da je ukrajinska vojska to skrivala do predsjednika Volodimira Zelenskog. Također, CIA je o svemu na vrijeme obavijestila Joea Bidena, čija je administracija do saznanja došla zahvaljujući bliskom savezniku iz Europe.

Napad je izveden u tajnosti, a Ukrajinci su pritom koristili omanji tim ronioca, koji su odgovarali izravno generalu Valeriju Zalužnom, najvišem vojnom dužnosniku Ukrajine, kojemu je povjereno vođenje operacije kako ukrajinski predsjednik Zelenski ne bi znao za nju. Ako je ovo istina, tad se potvrđuje da su Ukrajinci odgovorni za napad.

Naime, američki i zapadni dužnosnici nazvali su to drskim i opasnim činom sabotaže europske energetske infrastrukture. Izvještaj europskih obavještajaca je na platformi Discord navodno objavio Jack Teixeira, pripadnih Zračne nacionalne garde.

Sve to sad zvuči više nego zanimljivo jer tko zna što se potencijalno još skriva, ako je ovo istina. Dovoljno se prisjetiti što je američki predsjednik govorio nakon napada.

“To je namjerni čin sabotaže. Obećajem da ćemo surađivati sa saveznicima kako bismo došli do točnog objašnjenja što se dogodilo”, izjavio je Biden u rujnu.

Također, bitno je znati da se taj navodni lipanjski plan napada ipak razlikuje u nekim aspektima od onoga u rujnu. Europsko izvješće obavještajne službe bilježi da su ukrajinski operativci planirali napad na Sjeverni tok 1, ali se ne spominje Sjeverni tok 2.

