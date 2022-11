Institut za rat objavio najnovije karte: Gdje bi Rusi mogli uputiti trupe?

INSTITUT za proučavanje rata objavio je novu analizu i kartu sukoba u Ukrajini.

Rusko Ministarstvo obrane (MO) i dalje iznosi tvrdnje o ruskim teritorijalnim dobicima u Donjeckoj oblasti 13. i 14. studenog, vjerojatno kako bi naglasilo da ruske snage intenziviraju operacije u Donjeckoj oblasti nakon povlačenja s desne obale Hersonske oblasti.

Rusko Ministarstvo obrane tvrdi da su ruske snage dovršile zauzimanje Majorska (20 km južno od Bakhmuta) 13. studenoga i Pavlivke (45 km jugozapadno od grada Donjecka) 14. studenog nakon nekoliko tjedana zatišja u iznošenju tvrdnji o ruskim teritorijalnim dobicima.

Kako je ISW procijenio 13. studenog, ruske snage će vjerojatno ponovno uputiti trupe u Donjecku oblast nakon što napuste desnu obalu Hersonske oblasti, što će vjerojatno dovesti do intenziviranja operacija oko Bahmuta, grada Donjecka i u zapadnoj Donjeckoj oblasti. Ruske snage će vjerojatno ostvariti dobitke u tim područjima u nadolazećim danima i tjednima, ali ti dobici vjerojatno neće biti operativno značajni, prenosi Index.

Ruski vojni blogeri iskoristili su posjet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Hersonu kako bi kritizirali ruski vojni kapacitet značajnije nego prethodnih dana. Uglavnom su se žalili da je Zelenski stigao u Herson i da se mogao kretati uokolo s relativno malo brige o ruskim udarima i pitali su se zašto ruske snage nisu pokrenule udare na Zelenskog.

Jedan istaknuti vojni bloger primijetio je da to pokazuje da Rusija ne želi dobiti rat i kritizirao je ruske snage jer su dopustile Zelenskom da kroči na “ruski teritorij.”

Financijer Wagner grupe Jevgenij Prigožin nastavlja se etablirati kao visoko neovisan, staljinistički ratni zapovjednik u Rusiji, postavši istaknuta osoba unutar nacionalističke proratne zajednice.

Prigožin je komentirao rusku snimku pogubljenja navodno razmijenjenog Wagnerovog ratnog zarobljenika, Jevgenija Nužina, sarkastično podržavajući Nužinovo pogubljenje i osuđujući ga kao izdajicu ruskog naroda.

Prigožin ustrajno koristi svoje sudjelovanje u ruskoj invaziji na Ukrajinu kako bi učvrstio svoj utjecaj u Rusiji. Jedan vojni bloger izrazio je zabrinutost da je integracija Wagnerovih plaćenika u rusko društvo “uništenje čak i iluzije o zakonitosti i poštivanju prava u Putinovoj Ruskoj Federaciji.

Vojni bloger je dodao da Prigožin preuzima inicijativu za proširenje Wagnerove moći u St. Petersburgu dok ruske snage sigurnosti “spavaju”. Takva mišljenja nisu široko rasprostranjena među ruskim nacionalistima, ali naglašavaju zabrinutost zbog Prigožinove brze ekspanzije usred ruske “specijalne vojne operacije” i njezinih implikacija na Putinov režim.

Prigožin je, na primjer, zatražio da Ured glavnog tužitelja FSB-a istraži guvernera Sankt Peterburga Aleksandra Beglova zbog veleizdaje, nakon što su dužnosnici Sankt Peterburga odbili građevinsku dozvolu za njegov centar u gradu.

Također je javno ismijavao rusku birokraciju kada su ga pitali hoće li se njegove snage obučavati na ruskim vježbalištima, vjerojatno kako bi dodatno potvrdile neovisnost svojih snaga. Prigožinovi bezobzirni nestašluci u političkoj sferi su bez presedana u Putinovom režimu.

