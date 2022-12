Je li Putin stvarno rekao da je spreman pregovarati s Ukrajinom?

Mnogi su svjetski mediji prenijeli kako je ruski predsjednik Vladimir Putin na sam Božić ponudio pregovore s Ukrajinom, no američki Institut za proučavanje rata (ISW) je analizirao njegov govor i objasnio kakvu je poruku htio poslati.

Putin je u TV intervjuu izjavio kako ne misli da se rat približava “opasnoj crti” i napomenuo da Rusija nema izbora nego nastaviti braniti svoje građane, prije nego što je izjavio da je Rusija “spremna pregovarati sa svim stranama ” uključenima u sukob.

ISW navodi kako Putin nije eksplicitno izjavio da je Rusija spremna pregovarati izravno s Ukrajinom, držeći se svoje priče da je Ukrajina, koju je jednostavno nazvao “drugom stranom”, prekršila ruske diplomatske uvjete uoči invazije. Putinove riječi odnosile su se na pregovore sa Zapadom, a ne s Ukrajinom, čime ostaje ustrajan u svojim optužbama da je Ukrajina samo zapadni pijun. Ova izjava nije odstupala od te retorike.

Putin je također izjavio kako smatra da Rusija “djeluje u ispravnom smjeru”, što ukazuje da nije postavio ozbiljne preduvjete za pregovore te da i dalje želi slijediti svoje maksimalističke ciljeve.

Putinova izjava od 25. prosinca dio je namjerne informativne kampanje s ciljem zavaravanja Zapada kako bi gurnula Ukrajinu na preliminarne ustupke. Kremlj nije objavio potpuni prijepis Putinova intervjua na svojoj službenoj web stranici, kao što to inače radi, vjerojatno kako bi olakšao krivu interpretaciju Putinove izjave izvorno emitirane na ruskom.

Prikaz samo dijela intervjua od strane Kremlja za božićne praznike također može biti odgovor na nedavni govor ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u američkom Kongresu usred blagdanske sezone.

