Uz Schengen na granicama trebala nastupiti još jedna velika promjena. Propala je

Mjesecima najavljivan, sustav ETIAS za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja u zemlje EU-a, koji je trebao stupiti na snagu i na hrvatskim granicama, neće još zaživjeti. Prvi rok koji je bio postavljen 1. siječnja 2023. je produljen, a sudeći prema vijestima iz EU-a, teško da će sustav prema kojemu su građani trećih zemalja za ulazak u Uniju trebali plaćati 7 eura po osobi biti u upotrebi i tijekom sljedeće godine.

Iz Delegacije EU-a u BiH kažu za Deutsche Welle da uvođenje ovog sustava nema nikakve veze s bezviznim režimom, koji i dalje ostaje na snazi.

“Europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) bit će automatizirani elektronski sustav koji omogućava ulazak i vodi evidenciju o posjetiteljima iz zemalja kojima nije potrebna viza za putovanje u Šengen zonu. Očekuje se da će sustav postati operativan do kraja 2023. godine”, kaže glasnogovornik Delegacije u BiH, Ferdinand Koenig.

ETIAS ne uvodi obaveze poput one o posjedovanju vize i putnici iz zemalja za koje je omogućen bezvizni režim putovanja u EU, uključujući i one iz Bosne i Hercegovine, i dalje će moći putovati bez vize. Državljani trećih zemalja kojima nije neophodna viza za putovanje u šengensku zonu, trebaju prije puta podnijeti zahtjev za odobrenje putovanja procedurom korištenja web stranice ili mobilne aplikacije ETIAS-a i za to će morati platiti naknadu u iznosu od 7 eura.

“ETIAS odobrenje važit će tri godine ili do isteka važenja putnog dokumenta. Podnositelji zahtjeva mlađi od 18 i stariji od 70 godina bit će izuzeti od plaćanja naknade, kao i članovi užih obitelji državljana zemalja članica EU-a ili obitelji osoba koje nisu državljani zemlja članica EU, ali koje imaju pravo slobodnog kretanja širom Europske unije”, kaže Koenig.

Građani BiH uglavnom nisu upoznati s ovim detaljima, dok tamošnja policija ističe da je jedina važna promjena koja stupa na snagu 1. siječnja – ulazak Hrvatske u šengensku zonu.

“Prema informacijama kojima raspolaže Granična policija BiH, nastavit će se kao i do sada u Republici Hrvatskoj primjenjivati važeće odredbe Zakona o šengenskim granicama, dok će se informacijski sustavi Europske unije (EES i ETIAS) početi primjenjivati od dana kada Europska komisija donese odluku o tome“, kaže za DW Franka Vican Bošković iz Granične policije BiH, navodeći da na zajedničkim lokacijama graničnih prelaza ulaskom Republike Hrvatske u šengenski prostor, neće biti promjena u vezi načina obavljanja granične kontrole.

Pored standardnog ETIAS-a, u upotrebi će biti i ETIAS s ograničenim trajanjem. Razlika u odnosu na standardni je što on nije karta za ulazak u svih 30 zemalja EU, nego samo u onu zemlju ili zemlje koje su navedene u zahtjevu. To se prvenstveno odnosi na hitna putovanja, posao, hitne medicinske slučajeve.

Neke od pogodnosti ETIAS-a uključuju efikasnije i brže procedure kontrole na granicama, manje birokracije, manje kašnjenja i odgađanja za putnike, pojačanu sigurnost, poboljšanu prevenciju ilegalnih migracija kao i efikasnije procedure upravljanja granicama, poručuju iz Delegacije EU-a u BiH.

