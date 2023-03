Kadirov o upadu na ruski teritorij: Bombardirajte ih, ne morate paziti na civile

Podijeli :

Izvor: WillWest News / Profimedia

Čečenski vođa Ramzan Kadirov na svom kanalu na Telegramu oglasio se o incidentima u pograničnoj ruskoj regiji Brijansk. Podsjetimo, Rusija tvrdi da su "ukrajinski diverzanti infiltrirani u selo pucali na automobil i usmrtili jednog mještanina i ranili dijete".

Kadirov navodi da nije slučajnost to što “ukrajinske neonaciste naziva šejtanima”. Dodaje da to potvrđuju i današnji događaji u Brijansku. “Uvjeravam vas da Zapad to neće osuditi, jer su to očigledne zapadne terorističke metode.”

“Nužno je da se svim sudionicima pohoda u Brijansku postupi na najoštriji način, što oštrije, pa čak i okrutnije. Pucaj da ubiješ. Ne baviti se samo njima, nego treba privesti pravdi i njihove obitelji, koje možda žive u Rusiji. Provjerite ih temeljito i pažljivo. Iskustvo pokazuje da bez njihove suradnje, popustljivosti i suglasnosti ovakvih terorističkih akcija nema”, poručio je Kadirov.

Poručio je da se ne smije koketirati s teroristima. “Ne dopustite im da odu, kaznite ih na licu mjesta i zauvijek neutralizirajte, a zatim poduzmite mjere odmazde protiv Kijeva. Samo bombardirajte sve točke koje su izravno ili neizravno povezane s ovim napadom. I ne morate paziti ima li u blizini civilnih objekata”, naveo je čečenski lider, dodajući da je ovo već rat bez pravila koji je “pokrenuo i nametnuo đavolski režim Ukrajine“.

Kadirov smatra da bi u nekim regijama trebalo uvesti izvanredno stanje, s maksimalnom razinom odgovora umjesto trenutačno utvrđenog prosjeka. “Da, možda će biti nezgodno za lokalno stanovništvo, ali će biti sigurni. To je moje mišljenje, a naše zapovjedništvo, naravno, zna bolje.”

