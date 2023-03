Putin sazvao hitan sastanak, oglasio se Kremlj

Ruski mediji danas su izvijestili da su ukrajinske snage ušle na njihov teritorij u regiji Brjansk te da se u dva sela vode borbe.

RIA Novosti prenose da je Vladimir Putin otkazao put u Stavropolj zbog “situacije u regiji Brjansk“.

Ruski mediji: Talačka kriza, ukrajinski diverzanti zatočili nekoliko ljudi

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov nazvao je situaciju “terorističkim napadom”. Peskov je državnoj agenciji rekao i kako se Putin nalazi u Kremlju gdje ga o svemu obavještavaju ministar obrane, šef Nacionalne garde, šef FSB-a i guverner regije Brjansk.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak na Twitteru je napisao da RF želi preplašiti svoj narod kako bi opravdala napad na drugu zemlju. Napisao je i kako se u Brjansku radi o “namjernoj provokaciji Rusije”.

“Bojte se svojih partizana”, poručio je Rusiji

The story about 🇺🇦sabotage group in RF is a classic deliberate provocation. RF wants to scare its people to justify the attack on another country & the growing poverty after the year of war. The partisan movement in RF is getting stronger & more aggressive. Fear your partisans...