Snažna eksplozija na Krimskom mostu netom pred zoru u subotu 8. listopada prekinula je cestovni i željeznički promet na vrlo važnoj liniji, i u civilnom i u vojnom smislu, i to u ključnom trenutku ruskih napada na Ukrajinu.

Na prvi pogled, bila je to još jedna sramota, čak poniženje za Rusiju koja se još oporavljala od poraza na bojištima oko Harkiva, Donecka i Hersona na jugu. No, napad na most odmah je postao izgovor za brzi odgovor Kremlja diljem Ukrajine. Do podneva, prema izvještajima ukrajinskih vlasti, ispaljeno je više od 80 projektila i raketa na infrastrukturu u desecima gradova, a Rusi su obećali da će toga biti još.

U satima nakon eksplozije na Krimskom mostu ruski su se istražitelji uhvatili jednog objašnjenja – to je teroristički napad golemom količinom eksploziva skrivenom u kamionu koji je detoniran u trenutku kad je kamion prelazio most prema Krimu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak je rekao da se Kijev izjednačio s najomraženijim terorističkim grupama, a uslijedio je niz napada dalekometnim oružjem na ukrajinsku infrastrukturu – energetsku, vojnu i komunikacijsku. “Nemoguće je ne odgovoriti na zločine kijevskog režima”, rekao je Putin.

“Ako se teroristički napadi nastave na ruskom teritoriju, ruski će odgovor biti oštar i odgovarat će razini prijetnje Ruskoj Federaciji, ne sumnjajte u to”, poručio je u jezivom odgovoru.

Čušpajz teorija

Eksplozija, moskovska verzija događaja i odustnost ukrajinskog preuzimanja odgovornosti pokrenuli su poplavu teorija o tome što je uzrokovalo takvu eksploziju kao i tko je odgovoran.

Kerčki most, kako se još naziva, nalazi se oko 240 kilometara od najbližih položaja ukrajinske vojske i daleko izvan dometa oružja koje je Ukrajini stiglo sa zapada. No, ukrajinski su se dronovi navodno tijekom ljeta približili mostu i upalili sustav protuzračne obrane.

Neki analitičari smatraju da to nikako nije mogao napraviti kamion-bomba pa sugeriraju da su možda dronovi ispalili projektile ili da su možda postavili eksploziv pod vodom. Fotografije i video snimke s mjesta događaju nisu jasne i na temelju njih se ne može izvesti konkretan zaključak osim što se na snimci vidi kamion koji nestaje u svjetlosti u trenutku eksplozije.

Rusko istražno povjerenstvo, zaduženo za istragu, odmah je identificiralo vozilo. Pronašli su nadzorne snimke prije nego što je stigao na most i prolazi točku provjere.

Međutim, potpuno je nejasno kako bi kamion-bomba mogla uzrokovati kolaps dvije odvojene prometne trake. Osim toga, sila kod takve eksplozije mogla se većinom osloboditi prema gore i prema van. Neki analitičari ističu da je za takav udar udarna sila mogla doći samo odozdo. “Ne vjerujem da bi kamion-bomba mogao uzrokovati ovakve posljedice. To bi uključivalo i vozača samoubojicu o čemu još nije bilo govora u ovom ratu”, rekao je analitičar Chris Cobb-Smith.

“Postoje vrlo precizni oružani sustavi koji bi bez problema postigli cilj i uništili most bez rizika za pojedince. Kako bismo riješili ovaj misterij, treba nam detaljna analiza svakog dijela mosta koji se nalazi pod vodom. Uvjeren sam da se to moglo izvesti na taj način, i to vrlo precizno”, rekao je Cobb-Smith za CNN.

“To je teroristički čin koji su organizirale ukrajinske tajne službe. Cilj je bio uništiti veliku civilnu infrastrukturu vrlo važnu za Rusiju”, rekao je u nedjelju predsjednik ruskog istražnog povjerenstva Aleksandar Bastrikin na sastanku s Putinom. Također je istaknuo da je kamion bio u Bugarskoj prije nego što je prošao kroz Gruziju, Armeniju, Sjevernu Osetiju da bi ušao u Rusiju.

“Mogli smo identificirati osumnjičene među onima koji su mogli organizirati ovakav teroristički napad kao i ljude koji djeluju na teritoriju Ruske Federacije”, rekao je Bastrikin aludirajući na “strane državljane koji su pomogli ovaj teroristički napad”.

Zaključak ruskog istražnog povjerenstva je očekivan – ovo je teroristički napad koji su pripremile ukrajinske tajne službe.

S jedne strane, označavanje ovog događaja kao terorističkog napada oslobodilo je rusku vojsku od traženja izgovora i objašnjenja zašto je zakazala navodno iznimno jaka obrana oko mosta. S druge strane, događaj pruža Moskvi opravdanje za snažnu eskalaciju napada u Ukrajini.

Ukrajinske tajne službe tvrde da su napadi na ukrajinske gradove planirani danim prije napada na Krimski most.

Jasna meta

Ako nije kamion-bomba, što je moglo uzrokovati takvu eksploziju? Cobb-Smith ističe da bi plovilo bilo koje vrste bilo uočeno na vrijeme.

Neki analitičari su uvjereni da je eksplozija mogla doći samo s podnožja mosta, odnosno iz vode. Neki, pak, analizirajući satelitske snimke tvrde da je udar došao odozgo i sa sjevera. No, nema dovoljno jasnih videodokaza da bi se moglo potvrditi što se točno dogodilo.

Nema sumnje da su Ukrajinci Krimski most promatrali kao legitimnu, možda i nužnu metu. Još je u lipnju Dmitro Marčenko, ukrajinski general na južnom bojištu, rekao da je Krimski most meta broj jedan. “To nije nikakva tajna. Ovo će biti primarna meta. Čim odsječemo utrobu, Rusi će početi paničariti”, rekao je tad.

Međutim, ukrajinski se službenici ne hvale akcijom na Krimskom mostu i ne priznaju odgovornost iako samozadovoljno trljaju ruke. Možda koriste istu metoda kao kod potapanja ruskog bojnog broda Moskva – priznanje je stiglo tek nakon nekoliko tjedana. Neki su ukrajinski dužnosnici krivnju prebacili na rusku sigurnosnu službu i ministarstvo obrane, no za to nisu pružili nikakve dokaze.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Zelenskog Mihajlo Podoljak u subotu je rekao: “Logistika detonacija, sinhronizacija s vagonima koji prevoze gorivo, veličina uništene površine – sve to upućuje na ruski trag.”

Uzrok eksplozije na Krimskom mostu kao i počinitelj ostaje neodgovoreno pitanje. I tako će možda biti još neko vrijeme. No, nema sumnje da je rat u Ukrajini ušao u novu fazu u kojoj Rusija bespoštedno planira napade diljem Ukrajine, a ukrajinski se dužnosnici kunu u osvetu za svaku ispaljenu raketu.

