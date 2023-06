Počela je protuofenziva, vojni analitičar: Ukrajinci imaju nekoliko scenarija

Podijeli :

Vojni analitičar Robert Barić analizirao je u N1 Newsroomu ukrajinsku ofenzivu.

“Ukrajinska ofenziva je krenula i odvija se u tri operativna pravca na jugu. Ovo su operacije koje su se odvijale još prije početka ofenzive. Ukrajinci dalje napreduju i polako zauzimaju teritorij. Napreduju s ciljem da se ruske snage u Bahmutu povuku, no to ne ide munjevito. Kod Avdivke Ukrajinci postižu određene uspjehe, ali to je napredak nekoliko stotina metara”, rekao je analitičar Robert Barić.

Navodi da na sjeveru već postoji treći upad na Belgorod.

“Tamo se već mjesecima događaju zanimljive stvari, diverzije, iskakanje tračnica… Tri upada na sjeveru su bila dio oblikovanja bojišta i pokušaj da se Ruse natjera da disperziraju snage. Krajnji domet diverzantnskih akcija pokazuje da je granica na sjeveru porozna. Rusi nemaju snaga na sjeveru i to se vidi. To je psihološki utjecaj na stanovništvo u pograničnim područjima”, rekao je pa je dodao: “Ukrajinci su ipak počeli ofenzivu ranije nego su mislili. U zadnje vrijeme ima jako puno ponuda, treba to zaustaviti i napraviti primirje. Trbealo bi nekako zaustaviti taj sukob. Sad se vidi koliko je odlaganje slanja vojne opreme zaustavilo kretanje”.

Analitičar kaže da treba postaviti pitanje koji je krajnji ukrajinski cilj.

“Ukrajinci ne mogu ostvariti stratešku pobjedu, nego pobjedu koja bi omogućila slanje vojne i ekonomske pomoći sa Zapada i ako to i ne dođe, trebali bi osvojiti dovoljno teriitorija da Ukrajina bude u boljoj poziciji. To ne znači da moraju izbiti do Azovskog mora. Duboke operacije moraju biti jako dobro pripremljene. Ukrajinci su nastojali pripremiti duboku operaciju, ali one zahtjevaju zračnu nadmoć. Da je prošlo možda još par mjeseci, možda bi mogli pripremiti light verziju. No, sad su se odlučili za drugu taktiku. Ukrajinci su probili prvu obrambenu liniju. Pokazalo se da su Zmajevi zubi jako nezgdna stvar. Sve se to može prijeći ako nemate topništvo. Mislim da Ukrajinci nisu svjesni u što idu, a čini se da imaju problema i oko obuke. No prvo će iscrpljivati protivnika, a onda će odabrati mjesto zračnog udara”, kazao je.

Za kraj kaže da Ukrajinci imaju prednost unutarnjih komunikacija.

“Ni Ukrajinci u ovom trenutku ne znaju što će napraviti, imaju 3 ili 4 scenarija. Vidjet će se što će napraviti u roku od dva tjedna. Brana Nova Hakovka je napravljena tako da izdrži udarni val nuklearne skeplozije. U slučaju naplavljivanja napravljena je da se voda prelijeva, a ne da se ruši. Eksplozija je po svemu sudeći bila unutarnja”, zaključio je.

