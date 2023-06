Sudac Turudić: Netko je možda u istražnom zatvoru protivno zakonu zbog štrajka

Podijeli :

Sudac Visokog kazennog suda Ivan Turudić gostovao je u N1 studiju uživo.

Službenici i namještenici u štrajku kažu da se hitne stvari odrađuju, ali Turudić kaže da to nije tako u stvarnosti: “Hitne stvari su one koje su zakonom određene kao hitne, ali njih ima tako puno da kad bi se radile samo hitne stvari, radilo bi se 50% posla i da zapravo štrajka državnih službenika ne bi niti bilo”.

Kaže da postoji mogućnost da se nekome krše ljudska prava: “Hitni su predmeti gdje su određeni istražni zatvori. Mi te predmete ne rješavamo. Moje vijeće je ovaj tjedan dežurno. Nismo dobili nijedan takav predmet. Vrlo je realna mogućnost da je netko u istražnom zatvoru protivno zakonu. Ne postoji teže kršenje nego ako si lišen slobode duže nego što je potrebno. To je temeljno ljudsko pravo”.

Turudić pojašnajava koji su predmeti hitni: “Hitni su predmeti zaštite djeteta, radni zborovi, obiteljski sporovi, uvjetni otpusti. Toliko je hitnih stvari da ne bi bilo štrajka kad bi se ta hitnost poštivala”.

“Ministar pravosuđa je tu nemoćan. Predsjednik Vrhovnog suda je izdao naredbu koja se ne poštuje. Ja sam svjedok toga da se ona na Visokom kaznenom sudu ne poštuje. Ne rješavaju se hitni predmeti. Ne rješavaju se predmeti u kojima su određeni istražni zatvori. To je apsolutno veliki problem”.

Ističe da se naredba predsjednika Vrhovnog suda mora slušati, a da se ona ne poštuje na Visokom kaznenom sudu. Dobronić je dao naputak predsjednicima sudova što znači da je odgovornost na njima da se provode hitne radnje. “Predsjednika Vrhovnog suda mogu voljeti i ne voljeti, ali moram ga poštovati i izvršavati njegove naloge koje on po zakonu ima pravo donositi”.

Smatra da se efikasnost sudaca i službenika koji bi trebali dobiti povišicu neće povećati. Turudić kaže: “Možda više neće biti zlovoljni kao što su neki bili. Morate imati na umu da se više od 1,3 milijuna predmeta godišnje riješi. 90% sudaca sigurno rješava tu normu koju mora. Bojim se da se sada to neće riješiti zbog ovih zastoja koji su izazvani. Neće se stanje popraviti s povećanjem plaća”.

“Dolazimo sad u situaciju da će se povećati trajanje mega kaznenih postupaka koji već traju predugo, ni 15 godina nije rijetkost”, ističe Turudić.

Kad je riječ o pravu za suđenje u razumnom roku, Turudić kaže da može doći do toga da se optuženima daje naknada za predugo suđenje, ali upozorava da to može dovesti i do zastare slučajeva. “Imamo predmeta od 150, 200 milijuna kuna koji su otišli u zastaru. Sva moguća svjetla crvena moraju zasvijetiliti. Sustav se mora dignuti na noge”.

Na pitanje o tome kome se moguće obratiti u slučaju kršenja ljudskih prava, odgovara: “Imate pravo na suđenje u razumnom roku – to je prvo što možete ostvariti. Zatim je zamisliva tužba radi naknade štete”.

