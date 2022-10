“Putinovo ponašanje vodi prema ruskom ruletu”

Podijeli:







Izvor: Rokas Tenys / Alamy / Alamy / Profimedia / ilustracija

Sigurnosni stručnjak Mirko Bilandžić, profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u Novom danu je komentirao nove europske sankcije nametnute Rusije, a osvrnuo se i na stav Srbije prema Rusiji. Također je komentirao i stanje na bojištu u Ukrajini, navodeći da ukrajinske snage napreduju te da bi, s obzirom na to da ruski predsjednik Vladimir Putin ne može priznati poraz, mogao upotrijebiti nuklearno oružje.

Bilandžić je analizirao i napredovanje ukrajinskih snaga na bojištu te što se može očekivati od Putina.

“Ovaj rat i ovo što je Putin napravio je iracionalno. Ono što je još iracionalnije jest da bilo koji strateški cilj Rusija ne može ostvariti. Ishod će imati ozbiljan boomerang efekt prema Rusiji i postojećem establishmentu. Imamo situaciju da u ovom ratu pobjeđuje Ukrajina. Ukrajina pokazuje da ima i te vojne, protuofenztivne sposobnosti. Sve te dimenzije govore da Putin gubi ovaj rat”, kazao je.

No, Putinov narativ je takav da ne može biti gubitnik. “Bojim se da je spreman i sposoban ići do kraja i da ovo njegovo ponašanje vodi nečemu što se zove ruski rulet. To bi moglo značiti i daljnu eskalaciju rata, pogotovo nakon aneksije ovih četiriju regija. U tom smislu Rusija i Putin su spremni upotrijebiti sva sredstva za obranu tog teritorija, a to može uključivati i nuklearno oružje.”

“Nuklearno oružje je sredstvo odvraćanja, to je defanzivno oružje”, dodaje Bilandžić, ali ističe da postoji mogućnost da Rusija upotrijebi neku vrstu tog oružja i u druge svrhe s obzirom na nuklearni arsenal koji postoji.

