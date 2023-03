Rusi ne uspijevaju opkoliti Bahmut? Ukrajinci: “Praktički smo ih zaustavili”

Ruske trupe pokušavaju, ali ne uspijevaju opkoliti Bahmut, kaže ukrajinski generalštab.

Ruske trupe pokušavaju, ali ne uspijevaju opkoliti Bahmut, dok su ukrajinski branitelji odbili brojne napade u i oko grada, rekao je Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga u objavi na Facebooku kasno u subotu, piše SkyNews.

Oleh Zhdanov, istaknuti ukrajinski analitičar za vojna pitanja, rekao je u subotu navečer da ne može uočiti nikakve neposredne znakove da će Kijev narediti povlačenje Ukrajinaca iz grada.

Bahmut gotovo odsječen: Rusi gađaju civile, Ukrajinci pod sve većim pritiskom Orban želi osnovati novi NATO, ali bez SAD-a. Rusi oduševljeni

“U ovom trenutku situacija je više-manje stabilizirana. Što se tiče napredovanja ruskih trupa, praktički smo ih zaustavili”, rekao je u intervjuu na YouTubeu.

Ukrajinski glavni stožer također je rekao da su ruski napadi zaustavljeni u selima Vasyukivka, Orikhovo-Vasylivka, Dubovo-Vasylivka i Hryhorivka, koja se nalaze sjeverno od središta Bakhmuta.

Rusija kaže da bi Bahmut bio odskočna daska za dovršetak zauzimanja industrijske regije Donbas, jednog od najvažnijih ciljeva Moskve.

Ipak, Institut za proučavanje rata (ISW) u SAD-u objavio je razmišljanja o mogućnosti da se ukrajinske snage okruže u Bahmutu.

U nizu tweetova, ISW kaže: “Rusi su se, zapravo, uspjeli probiti dovoljno blizu kritičnih kopnenih komunikacijskih linija sa sjeveroistoka da zaprijete ukrajinskim rutama povlačenja iz Bahmuta u klasičnom zaokretu. Rusi su možda namjeravali okružiti ukrajinske snage u Bahmutu, ali ukrajinsko zapovjedništvo je signaliziralo da će se vjerojatno povući radije nego riskirati opkoljavanje”.

📌A turning movement aims to force the abandonment of prepared defensive positions & is different from an encirclement, which aims to trap/destroy enemy forces. #Russia's slow & gradual advances don't suggest they will soon encircle #Bakhmut, much less take it by frontal assaults https://t.co/5F8CCg4cjy pic.twitter.com/wnskU4MGbo