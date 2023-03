Podijeli :

Photo by Erik Witsoe on Unsplash

Donosimo prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Anticiklona nad Velikom Britanijom premješta se sporo prema sjeveru. Ciklonalna aktivnost nad Atlantikom povezana je uz jaku mlaznu struju koja s američkog kopna struji nad Atlantik, dolaskom na anticiklonu nad Britanijom račva se u dvije grane. Sjeverna obilazi anticiklonu sa sjevera putuje prema polu te se iz polarnih širina spušta preko Skandinavije i donosi hladan polarni zrak nad istočnu Europu.

Južna grana mlazne struje prelazi preko sjeverne Afrike prema istoku. Granica hladne zračne mase sa sjevera i tople zračne mase s juga proteže se u smjeru istok zapad i oscilira iznad naših krajeva uzrokujući promjenjivo vrijeme.

Danas će vrijeme biti promjenjivo oblačno uz kraća sunčana razdoblja. Na Jadranu sunčano vrijeme uz slabu buru koja će tijekom dana skrenuti na zapadnjak. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti od 8 do 12, u gorju oko 6 a na Jadranu od 12 do 15.

Sutra u ponedjeljak malo hladnije, oblačno s povremenom slabom kišom. Na Jadranu promjenljivo oblačno s povremenim pljuskovima kiše, ali i kraćim sunčanim razdobljima. Pljuskovi će biti obilniji na Kvarneru i na jugu Dalmacije. Puhat će slab a u gorju umjeren jugozapadnjak. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od -3 do 2, na Jadranu oko 7, najviše dnevne u unutrašnjosti od 7 do 10, na Jadranu od 11 do 14C.

Sljedeći tjedan će obilježiti vrijeme primjereno ranom proljeću uz brze izmjene kišnog i sunčanog vremena. Prevladavat će promjenljivo oblačno s povremenom kišom koja će početkom i krajem tjedna mjestimice biti obilna. Uz zatopljenje te kišu moguće je brzo topljenje snijega, treba računati na povećan pritok vode u rijeke i vodotoke. Temperature zraka u manjem porastu. Puhat će vjetrovi južnog kvadranta a sredinom tjedna umjereno do jako jugo.

