Već dugo se šuška o tome kako rusku vojsku razara raskol u najvišim redovima. Jedna od potvrda da između ruskog predsjednika Vladimira Putina i najviših činovnika nije sve u najboljem redu stigla je jutros iz Moskve, u kojoj je uhićen jedan od čelnika grupe Wagner Aleksej Slobodenjuk, a nalog za njegovo uhićenje navodno je dao ministar obrane Sergej Šojgu.

Snimka uhićenja postala je viralna i mnogi smatraju da ovo pokazuje da je Putin počeo s obračunavanjem s neistomišljenicima, a da nisu nedodirljivi ni oni koji se nalaze u samom vrhu vojne hijerarhije.

Uhićenje je navodno zapovijedio trenutno najkritiziraniji član ruske vlade – ministar obrane Sergej Šojgu.

🧵#Prigozhin's propagandist Alexey Slobodenyuk who's been attacking Shoigu online arrested in #Moscow by SOBR Rosgvardia spetsnaz unit. SOBR are highly loyal to Putin. That this arrest was not made by the FSB, as you'd expect, is indicative of internal power struggle & distrust. pic.twitter.com/8yQLu2M1Mz