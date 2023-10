“Ako se proširi kriza Arene Sporta na drugim tržištima, to će biti problem za njihova prava”

Podijeli :

Nezavisna komisija za medije Kosova (NKM) je odlučila zabraniti emitiranje kanala Arena sport od strane distributivnih oparatera zbog veličanja napada na sjeveru Kosova. Slučaj je u Newsnightu komentirao profesor s Fakulteta društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani Marko Mirosavljević.

Prema riječima predsjednika NKM-a Jetona Mehmetija odluka je donijeta jer su kanali Arena sporta emitirali sadržaje koji su u suprotnosti s propisima na snazi na Kosovu.

Na pitanje je li iznenađen da se sportski kanali koriste za političku propagandu vlasti u Srbiji, Marko Mirosavljević je rekao:

“Ne iznenađuje me takva odluka Srpskog telekoma jer je jasno da je to državni projekt koji je uvijek bio pod političkom kontrolom i koji je radio stvari bliske vladajućoj politici, bilo da se radilo o poslovnim odlukama, kupovini sportskih prava ili blokadi nezavisnih medija.

Mislim da se ne radi o slučaju, slučajnosti, odluci jednog urednika, nego političkoj odluci koja je morala doći s vrha i ta stvar ne iznenađuje jer se zna stvarna politika Beograda po tom pitanju, samo što se taj način odražava na različite kanale. Radi se o nekoj dijalektici – pitanje kakvi će biti učinci za Telekom Srbije i Arenu u Srbiji, a oni će to iskoristiti za poruku kako su žrtve kosovskog režima i pokušati projicirati sebe kao heroje i patriote.”

Komentirajući zašto je državni telekom uopće uložio toliki novac u medijsku kompaniju sa sportskim prijenosima, Mirosavljević ističe kako smatra da se nikad nije radilo o sportskom projektu.

“Uvijek se radilo o geopolitičkom interesu koji je trebao služiti kao paravan, početna točka ekspanzije nekih pogleda i nekih drugih interesa vladajuće politike Beograda koja se onda proširila ne samo na područje Srbije, nego i na druge zemlje Zapadnog Balkana, pa i Hrvatsku i Sloveniju. Dolazimo do značajnog problema- kako je moguće da državna tvrtka zemlje izvan EU-a koja ne prati standarde EU-a, može utjecati i koristiti geostrateškim interesima režima koji nije baš demokratičan i koji može koristiti bilo koju platformu, uključujući sportske kanale kao način svoje političe propagande”, dodao je.

Je li Milan Radoičić javnim preuzimanjem odgovornosti za incident u selu Banjska na sjeveru Kosova lišio suodgovornosti u srpskim medijima osobu za koju se smatra da je glavni lutkar iz cijelog igrokaza – Aleksandra Vučića? Mirosavljević ističe da je značajno tko se krije iza cijele slike. Dodaje da se ni ne skriva da odluke glavnih srpskih tabloida ne donose njihovi urednici.

“Radi se o skretanu pažnje da je Telekom Srbije u svim tim slučajevima produžena ruka vladajuće stranke i naravno da služi tome, ali za to, naravno, nitko neće službeno preuzeti odgovornost”, rekao je profesor društvenih znanosti.

Na pitanje hoće li Srbija izbjeći sankcije ako je Vučić doista iza svega ovoga, Mirosavljević odgovara:

“Bit će teško dokazati da je ovaj ili onaj političar iza toga jer ne postoji vjerojatno dokaz ni papir ni SMS poruka iza toga. Ali zna se da su na sve te pozicije stavljeni provjereni ljudi, lojalni kadrovi, koji ne rade ništa nezavisno, pogotovo ne tako značajne stvari kao što je objavljivanje takve poruke bez konsenzusa ključnih ljudi u zemlji. Ako i nije bio predsjednik, onda je to njegova objektivna odgovornost jer su oni postavili direktora u Telekomu Srbije koji je pod jasnom državnom kontrolom.”

Može li Arena Sport zbog svega ovoga izgubiti sportska prava zbog korištenja politike?

“Mislim da će se prvenstveno raditi o tome kako će se na slične stvari odazvati drugi autoriteti, kao što su regulatori u BiH i ostalim zemljama”, kaže Mirosavljević pa dodaje: “Ako će doći do sličnih odluka i ako će se proširiti kriza Arene na nekim tržištima, onda će to biti problem za njihova prava jesu li relevantni za tržište. Sumnjam da bi Premier Liga povukla prava jer su dobili veliku svotu novaca za ta prava i sumnjam da u ugovoru imaju predviđen takav oblik jer zemlje u EU-u ne razmišljaju o takvim situacijama da bi se sport i sportski kanali mogli korisiti za jasnu političku poruku. Sportski kanali nisu mjesto za takav sadržaj i poruke. Mislim da nemaju neki direktan ekonomski interes. To bi se moglo dogoditi ako dođe do blokade Arene u drugim zemljama na Zapadnom Balkanu, onda bi situacija bila ozbiljnija.”

“Incident na Kosovu najjasnije pokazuje utjecaj politike u nešto tako naizgled nevino kao što je sportski kanal. To jasno pokazuje kakav je zapravo pravi cilj cijelog projekta i medija oko Telekoma Srbije i tu je ekonomski interes sekundarni, a prvo je korištenje kanala za geopolitičke svrhe vladajuće struje”, zaključuje profesor sa Sveučilišta u Ljubljani.

