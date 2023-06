Analiza intervjua CNN-u: Kako se Vučić ponaša u domaćim, kako u stranim medijima

Podijeli :

REUTERS/Marko Djurica/File Photo

"Naravno da postoji razlika u ponašanju Aleksandra Vučića prema novinaru, to ne moram barem vama s N1 da objašnjavam, a postoji i velika razlika u odgovorima", kaže bivši veleposlanik Srbije u Francuskoj, a sada direktor Bete Radomir Diklić, govoreći o intervjuu koji je Vučić dao CNN-u.

Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u specijalnom programu CNN-a posvećenom eskalaciji nasilja i krizi na sjeveru Kosova.

Politički analitičar: Vučić je svakog dana sve slabiji, njemu curi vlast iz ruku Jakovina: Vučić danas može biti sretniji nego što je bio prije deset dana “Ušli smo u novu fazu u Srbiji, karte na koje Vučić inače igra više ne pale”

Kako kaže Radomir Diklić, kada su u pitanju strani mediji, Vučić govori “ispeglano, u rukavicama i odmjereno”.

“To je sve s malo gestikulacije, sve je mirno, ravno, argumentirano, reklo bi se skoro državnički. To nije slučaj kada razgovara s medijma iz Srbije. On je rekao nisam pozvao na bojkot, onda nije dobro čuo kada ga je novinarka pitala je li za nezavisnost Kosova, pa je pričao o rezoluciji 1244, jednostavno je izbjegao temu. Da ista ta pitanja postavi netko ovdje, odgovorio bi kao što je onda za francusko-njemački plan, ohridski sporazum – ja ništa nisam potpisao, to ništa ne vrijedi, jedino je važna rezolucija 1244. Jedan šef države jednostavno ne može imati dva jezika, jedan za vanjsku upotrebu, drugi za unutrašnju”, smatra Diklić.

Vanjskopolitički komentator Boško Jakšić podsjeća da nije prvi put da se Vučić na jedan način obraća domaćoj, a na drugi stranoj javnosti.

“Vidjeli smo da on sebe ne može obuzdati kada se obraća domaćoj javnosti ili opoziciji, vidjeli smo nedavno kada je pružio ruku pomirenja, a istovremeno je te koje je pozvao na razgovorj nazvao gorim riječima nego što je Kurti koristio na CNN-u. Ne vidim tu ništa novo. Ono što mi se čini važnije je kako je ona nastala i čemu može voditi, čini mi se da u jednom danu, suzavcem, vojnom municijom, vrlo ozbiljno ranjen europski plan. I čudi me, moram priznati, nalazim velik dio odgovornosti zapadnih pregovarača, njihovu odgovornost vidim u tome da su naivno povjerovali Vučiću i Kurtiju da će ispunjavati ono što su se dogovorili. Vrijeme je potvrdilo da su kršili sve što su se dogovorili. Vučić može reći što hoće, ali znamo tko stoji iza poziva na bojkot”, kaže Jakšić.

Vučić je za CNN rekao da priznanje nezavisnosti Kosova od Beograda više nije tema i da se sada govori jedino o procesu normalizacije odnosa dvije strane. Upitan što se treba dogoditi da Srbija prizna neovisnost Kosova, Vučić je rekao da to “više nije ni pitanje jer se u francusko-njemačkom planu govori o procesu normalizacije kao preduvjetu za budući napredak Srbije na europskom putu, što vrijedi i za Prištinu”.

Na pitanje priznaje li Kosovo kao neovisnu i suverenu državu, Vučić je rekao da Srbija “priznaje Povelju UN-a i Rezoluciju (1244) UN-a”, ali da je uvijek spremna razgovarati “o svim kompromisnim rješenjima”.

“Uvijek smo bili spremni za to. Pravo pitanje je zašto netko pokušava eskalirati situaciju”, kazao je Vučić.

Govoreći o uključenju za CNN, Vučić je u gostovanju na TV Prva rekao da je taj intervju za njega bio tehnički kompliciran. “Ja nisam vidio voditeljicu, samo sam čuo zvuk, ali ne dobro. Više sam naslućivao što su pitanja, to je bio tehnički problem. Ono što sam mogao čuti u prethodnom prilogu je bilo puno korektnije nego ranije. Ne prosrpski, ali bolje nego ranije”, rekao je.

Jakšić smatra da Amerikanci više nisu spremni tolerirati dvojicu političara koji misle da je kompromis slabost i kaže da ako se želi doći do rješenja krize, mora postojati “snažan impuls izvana”, a to znači, kako je rekao, “zaoštravanje stava Europe i Amerike”.

Butković odgovorio Vučiću: On stalno vidi neprijatelje negdje izvan države

“Europski dogovor između Srbije i Kosova je jasno definirao da je prostor za manevar mali, da su rokovi kratki, jasno je rekao štu su nagrade i jasno što su sankcije ako se dogovori ne poštuju. Kosovski Srbi su sami skinuli uniforme, povukli se iz parlamenta, institucija, policije, ostavili su brisan prostor koji je Kurti sada iskoristio i popunio”, rekao je Jakšić.

Nikada ni u jednoj instituciji ni predsjednik, nekada prijemijer, ni bilo tko drugi nije došao i rekao “ovo je plan plan za Kosovo”, i mi zato i ne znamo što je plan za Kosovo, rekao je Diklić.

“Ja ne vidim kod Vučića da ima neki plan povodom Kosova. Sad se trenutno drži Zajednice srpskih općina. On je rekao na i za CNN ‘nisam pozvao na bojkot’, pa nije dobro čuo kada je pitan o neovisnosti Kosova, izbjegavao je temu. A da mu netko postavi ta pitanja ovdje, odgovorio bi “ja ništa nisam potpisao, jedino je važna rezoludija 1244″. Ne može šef države imati dva jezika, jedan za vanjsku, drugu za unutrašnu publiku. Ja ne vidim plan kod njega. U ovom trenutku je Srbija, zahvaljujući tvrdoglavosti Kurtija, u boljoj poziciji, ali i to će imati kraj”, rekao je Diklić.

Pogledajte cijelu emisiju:

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

FOTO U Zagrebu muškarci opet klečali i molili, dočekali ih glasni prosvjednici Stiže El Nino: Mnogim zemljama prijeti suša. Evo što čeka Europu