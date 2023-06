Politički analitičar: Vučić je svakog dana sve slabiji, njemu curi vlast iz ruku

Podijeli :

Sveučilišni profesor i analitičar Žarko Korać bio je gost Newsrooma u kojem je komentirao prosvjede u Beogradu.

“Dva su razloga zašto je prosvjed u Beogradu prebačen s petka na subotu. Prvi je zbog organizatora – prvo je to bio spontani bunt i gnjev velikog broja građana, ali sutra je mjesec dana od velikog zločina u školi i htjeli su da se prosvjed dogodi na taj dan. Većina građana osuđuje režim u Srbiji, ukupnu klimu teškog nasilja u Srbiji koju inspirira i vodi Aleksandar Vučić“, rekao je sveučilišni profesor i analitičar Žarko Korać.

Korać navodi kako se ovdje radi o imitaciji onoga što se zbilo.

“To je jako bizarno. Vučić je sam organizirao svoj skup koji je bio potpuni fijasko, uložio je cjelokupne resurse države. U Beogradu tad nije bilo niti jednog autobusa. To je bila imitacija prostesta opozicije. Kosovo je bitno. Vučiću bi konflikt apsolutno odgovarao. On se ponaša strašno agresivno. Nitko u regiji ne razgovara kao on. Ljudi prosvjeduju protiv klime nasilja. Kontrola medija i sotonizacija ljudi koji malo različito misle od njega”, kazao je.

Korać kaže kako Vučić riskira mir i stabilnost u Srbiji, a ne ljudi na ulici.

“To je tipično za tu političku logiku, da je nasilje uvijek dobro i korisno. On misli da će riješiti problem ako dođe do incidenta. Svakog dana je sve slabiji, njemu curi vlast iz ruku. Ne znam kako će to završiti jer je naredio svim Srbima na Kosovu da izađu iz institucija. Kako će to završtii, to nitko ne može znati. Naravno da se to mora završiti nekim kompromisom. Teško je u politici uvijek izaći kao pobjednik, ali on želi bit apsolutni lider”, rekao je.

Također, politički analitičar komentira kako Vučiću sigurno ne odgovara što su na Kosovu ozlijeđeni mađarski i talijanski vojnici.

“Sve što se dogodilo, njemu to ne odgovara. To će se završiti novim izborima, Vučić će morati na to pristati, kao kosovski premijer Albin Kurti jer ovo nikome ne vodi. Netko će poginuti i to će otići jako daleko. Kvinta i EU su sad napravili veliki pritisak i plan te predviđaju da će se morati obvezati obje strane da će provoditi ono što je obećano. Jedino je rješenje da se Srbi vrate u institucije, daleko je to od rješenja, ali je barem početak”, kazao je.

Isto tako, kaže da je mađarski premijer Viktor Orban daleko ciničniji od Vučića jer dobiva daleko više novca.

“Srbija i Mađarska u povijesti nisu imale bolje odnose i to je jedna ljubav koja je u Europi rijetka”, zaključio je Korać.

