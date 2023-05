Butković odgovorio Vučiću: On stalno vidi neprijatelje negdje izvan države

Podijeli :

U Zagrebu se u ponedjeljak održala sjednica šireg predsjedništva HDZ-a nakon koje je izjavu za medije dao ministar Oleg Butković.

Butković se osvrnuo na izjavu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je u nedjelju izjavio da Zagreb želi rušiti vlast u Srbiji.

“Koji je interes Zagreba? Taj da Srbija ne bude regionalno konkurentna. Da bude jednako slaba kao u vrijeme Borisa Tadića, da predstavlja regionalnu krpu koja će se svuda ispričavati i koja će biti posljednja ekonomska rupa na svirali Zapadnog Balkana. Naravno da to žele i da je to za njih uspješna i pristojna Srbija. Za nas i građane Srbije je jako važno da ljudi to vide”, rekao je Vučić.

Ministar Butković je kazao da ove izjave nisu ništa novo te da bi se Vučić trebao baviti situacijom u svojoj zemlji.

“Ne iznenađuje me, to je u maniri onog što Vučić govori cijelo vrijeme. On stalno vidi neprijatelje negdje izvan države. Sigurno da Hrvatskoj niti je stalo niti želi rušiti vlast u bilo kojoj državi, pa tako ni u Srbiji.

On bi se trebao koncentrirati na svoje probleme i sve ono što se događa u njegovoj zemlji i voditi računa o tome. Uplitati Hrvatsku ili bilo koju drugu zemlju, mislim da to nije dobro, ali to je viđeno”, kazao je Butković.

Ministar je komentirao i novi prijedlog izbornih jedinica na koji se još ne stišavaju reakcije. Tako je u Točki na tjedan Kristian Sabo, pročelnik Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, predstavio zanimljive modele izbornih jedinica koji su kreirali stručnjaci matematike.

Oni su uporabom više egzaktnih matematičkih modela napravili čak dva prijedloga izbornih jedinica koje bi poštivale zahtjeve Ustavnog suda za jednakom težinom glasa i poštivanjem granica županija. O prijedlozima koje je Sabo predstavio na N1 se oglasio i ministar.

“Tko je to? Pa neka on ide u politiku i kad ljudi budu za njega glasali, onda će raspravljati o tome kada dobije priliku”, rekao je Butković.

