Četiri stupa vlasti bez kojih Vučić ne može: Čvrsta ruka u stranci, batinaši, mediji i institucije koje žmire na kumove i prijatelje

Podijeli :

Sarah Meyssonnier / POOL / AFP

Stranka kojom upravlja čvrsta ruka, suradnja s kriminalnim miljeom, provladini mediji koji predsjednika prate u stopu i institucije koje žmire na oba oka - ukratko, ovo su četiri elementa bez kojih se ne može zamisliti vlast SNS-a u susjednoj Srbiji, piše Nova.rs.

Iako bi država i parlamentarna demokracija morala počivati na drugačijim principima, spomenuta četiri elementa glavni su stupovi bez kojih SNS ne bi mogao imati nekontroliranu vlast. To vidi opozicija, organizacije civilnog društva, ali i međunarodni promatrači. Međutim, srpski naprednjaci i najmoćniji član te stranke ne žele srušiti nijedan od ta četiri stupa jer bi u tom slučaju bila ozbiljno ugrožena ravnoteža, a samim time i vlast.

Predsjednik stranke slobode i pravde Dragan Đilas rekao je nedavno da je Srbiju zarobila organizirana kriminalna grupa koju čine četiri stupa – politički, militantni, institucionalni i medijski, a da se na njenom čelu nalazi predsjednik Aleksandar Vučić.

“Državu je zarobila organizirana kriminalna grupa sastavljena od četiri dijela. Političkog – koji čini SNS. Vi, gospodo, vi ste politički dio te grupe. Militantnog – koji čine razni belivuci, šarići, prelići i batinaši, huligani s kojima se viđaju i surađuju najviši dužnosnici vlade. Institucionalnog – koji čine dijelovi tužiteljstva, policije, BIA, pravosuđa, porezne uprave, i svi ostali koji čuvaju kriminalce i lopove lojalne režimu“, rekao je Đilas i dodao:

„Četvrti dio je medijski koji je sastavljen od tabloida, portala i svih televizija s nacionalnom frekvencijom, koji lažu narod, veličaju predsjednika i uništavaju svakog tko se drzne kazati svoje mišljenje. Na čelu ove organizirane kriminalne grupe je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić”, rekao je Đilas.

Možda vlast počiva na još nekoliko dodatnih ili “potpornih” stupova, ali ovakva klasifikacija može otvoriti ključna pitanja na kojima počiva vlast koja godinama urušava demokraciju, a jača autoritarne tendencije, piše Nova.rs.

I vjerojatno osnovni stubovi jesu jaka, kartelistička stranka i sprega institucija koje „spavaju“, ali i medija pod kontrolom vlast. Za njih je samo jedna strana dio sistema, dok je druga (opozicijska) više uljez ili neželjeni element koji svakodnevno treba napadati.

Kako funkcionira politički stup?

Srpska napredna stranka broji nevjerojatnih 700.000 članova i fukcionira pnaprincipu pritisaka i poslušnosti. Pritisci se najčešće provode po centraliziranom sistemu, i to hijerarhijski jer se pozicije moći koriste za ispunjavanje stranačkih potreba i ciljeva.

“Zadaci” obično dolaze direktno od najvišeg rukovodstva stranke i prenose se dalje do rukovoditelja u javnom sektoru, vlasnika privatnih poduzeća i pojedinaca koji zauzimaju više pozicije ili obavljaju neke od javnih ili stranačkih funkcija.

O tome svjedoče, katkad, ljudi koji su bili dio stranke ili ljudi koji su zaposleni u javnim poduzećima.

Za Nova.rs o tome je prije dvije godine govorila Ranka Kašiković Davčić jedna od zaposlenih u Gerontološkom centru u Subotici.

“Dobila sam poziv da odem u Beogradsku arenu na skup SNS-a, a ja sam to odbila. Zamolila sam je da me više ne obavještava o takvim stvarima jer nisam zainteresirana za to. Ona mi je samo odgovorila da ona to ne radi zato što to voli ili želi. Zamolila sam je da ipak prenese moju poruku, tamo gdje treba, da ne želim biti na političkim skupovima”, ispričala je ona.

Dan nakon toga dobila je mail od direktorice u kojemu je obavještena da se mijenja način njezinog rada i njezine obveze.

“Ona je naložila da svi zaposleni, za sva pitanja koja imaju, zovu mene direktno na službeni telefon, a ne kao što je to bila ustaljena praksa – da zovu svoje neposredne rukovoditelje. Krajnji cilj je bio da me optereti pozivima i to sam shvatila kao direktnu kaznu zbog mog odbijanja da nazočim tom mitingu”, ispričala je.

Svjedočili su ljudi kako moraju skupljati kapilarne glasove za SNS pred svake izbore kako ne bi izgubili posao koji im je ta stranka dala, ali i da “botaju” po društvenim mrežama.

Pritiscima i ucjenama tu nije kraj. Iako tijekom cijele godine budno „oko“ stranke motri na zaposlene, najveći pritisci se pojavljuju kada je predizborna kampanja ili kada u posjet dolaze najveći svjetski dužnosnici.

Građani, aktivisti i opozicijski političari iznosili su informacije da se zaposleni u javnim poduzećima prisiljavaju da idu na mitinge i stranačke skupove, da su općine prazne u radno vrijeme ako postoji stranački skup, a Nova je pisala i o slučaju u jednom javnom poduzeću gdje je direktor dao slobodno onima koji moraju na „teren“ zbog stranke.

CRTA je objavljivala podatke o pritiscima čak i na one koji su najugroženiji u sistemu, onkoloških bolesnika, a za disciplinu i određivanje kako će se aktivisti ponašati glavnu riječ vode operativci stranke.

Huligani i batinaši na svim skupovima SNS-a

Na jednom od posljednjih skupova Srpske napredne stranke pred prosinačke izbore, fotoreporteri su zabilježili i prisutnost Aleksandra Vidojevića poznatijeg kao Aca Rošavi, jednog od bliskih suradnika Veljka Belivuka.

Na jednoj od fotografija Aca Rošavi se nalazi u društvu glavnog tajnika Vlade Srbije Novaka Nedića.

Nekoliko mjeseci prije te fotografije, na društvenim mrežama se pojavila snimka na kojoj Nedić predvodi grupu momaka u crnom s jednog splava u Pančevu.

Sumnjalo se da su ti muškarci bili dio osiguranja na skupu SNS-a u Pančevu.

Da huligani i kriminalci osiguravaju skupove SNS-a bilo je poznato još od inauguracije predsjednika Vučića 2017. godine, kada su brutalno napadnuti novinari četiri redakcije.

Istraživački portal KRIK tada je pisao da je „mladić u svjetloplavoj košulji koji je na ceremoniji fotografiran kako snažno drži za ruke demonstranta zapravo B. A. i radi kao osiguranje na beogradskim splavovima, a i blizak je ekipi navijača Partizana, odnosno Aleksandru Stankoviću, zvanom Sale Mutavi.

Zarobljene institucije

Koliko su institucije u Srbiji zarobljene, najbolje pokazuju izvještaji stranih institucija koje se bave proučavanjem stupnja demokratičnosti u zemljama širom svijeta.

Najnoviji izvještaj Freedom housea pod nazivom “Nacije u tranziciji 2023″, koji pokriva 29 europskih i azijskih država pokazuje da je Srbija zabilježila najveći pad rezultata. Freedom house navodi da je Srbija doživjela povijesni pad zbog nastojanja predsjednika Aleksandra Vučića da konsolidira vlast u 2023. godini.

„Dva uzastopna masovna ubojstva u svibnju su izazvala prosvjede koji su trajali tijekom ljeta, na što je srpska vlada odgovorila namještenim izvanrednim izborima u prosincu“, navodi se u izvještaju.

Ekspertkinja Freedom housea za Balkan Aleksandra Karpi navela je i razloge za to.

“Još imamo zamrznutu reformu pravosuđa u posljednjih nekoliko godina. To znači da sudske odluke ostaju uglavnom politizirane i više su stvar javne rasprave nego pravog sudskog procesa. To je višegodišnji trend koji je doprinio ovom povijesnom padu. Ali također smo vidjeli da su mnogi faktori kulminirali na izvanrednim izborima u prosincu. Dakle, ne samo da je integritet izbora pogođen optužbama za prevaru koje su smatrane vjerodostojnim, migracijom birača itd. i drugim nepravilnostima”, kazala je ona.

Nisu samo izbori dokaz da institucije ne funkcioniraju na najbolji mogući način. Prošle godine, kum predsjednika države Nikola Petrović vozio je pod utjecajem alkohola i narkotika i tako izazvao prometnu nesreću u Beogradu.

Umjesto kaznene prijave ili ozbiljnijeg sankcioniranja dobio je prekršajnu prijavu, a suspendirana je policajka koja je slučaj i objavila javnosti.

Izvan domašaja pravosuđa su i kumovi predsjednika, braća Panići protiv kojih iz nepoznatih razloga nije objavljena međunarodna potjernica iako su policiji još u veljači umakli samo nekoliko sati prije uhićenja. Oni se terete za organiziranje i posredovanje u prostituciji, ali i trgovini ljudima.

Institucije ne zanima previše ni to što je zastario slučaj u kojem je bio okrivljen direktor Crvene Zvezde. Iako su ga u svakom trenutnu mogli pronaći u loži najvećeg srpskog stadiona, Zvezdan Terzić se nije pojavljivao na ročistima, slučaj je zastario, a on je postao u potpunosti slobodan čovjek.

Nedavno je Apelacijski sud u Beogradu potvrdio prvostupanjsku presudu i pravomoćno oslobodio Terzića od optužbe za zloupotrebe u vezi s transferima nekadašnjeg igrača OFK Beograd.

Mediji u službi vlasti

U istom izvještaju Freedom housea navode se i mediji kao jedan od problema zbog kojih je došlo do pada. I stranci su dokumentirali da Srbija ima medjiski sistem kojim skoro u potpunosti dominira vladajuća stranka, a posebno predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kao ilustracija što znači Vučićeva dominacija u medijima poslužit će nekoliko podataka. Prvi, predsjednik se od početka godine obratio više od 90 puta građanima i zainteresiranoj javnosti. Konferencije, mitinzi, uključenja, obilasci vojnih hangara ili nastupi u inozemstvu – sve je to dio palete obraćanja predsjednika države.

U tom nepreglednom nizu najvjerojatnije su i oni najpažljiviji propustili izbrojati koliko puta je pričao, ali statistika se konstantno „poboljšava“.

Druga ilustracija predsjednikove dominacije u medijima jest da kada se obraća, deseci televizija prilagođavaju svoj program i emitiraju njegov nastup. Tako je u siječnju, prilikom predstavljanja programa „Srbija 2027 – skok u budućnost“ Vučić bio prenošen na čak 48 nacionalnih i lokalnih kanala u isto vrijeme. Kada je posjetu Srbiji bio kineski predsjednik Xi Jinping, čak je prekinut i prijenos Eurosonga na RTS-u.

Pored toga što u medijima dominira Vučić, prorežimski tabloidi gotovo orkestrirano napadaju opozicijske aktere ili sinkronizovano imaju iste naslovne strane.

U tim medijima praktično da ne postoje tekstovi ili prilozi u kojima se u neutralnom tonu izvještava o opoziciji. Opozicionari se rijetko pozivaju, a kada se to čini najčešće se napadaju ili pozivaju s naprednjacima gdje se stvara kakofonija od čega je nemoguće čuti dijalog.

Opozicija odavno nije bila na dnevnicima RTS-a, a provladin tisak na sve načine targetira ljude koji misle drugačije od vlasti. Soroševci, kurtijevci ili ustaše samo su dio parola kojima se svakodnevno „kite“ opozicionari, što je izuzetno teško braniti u situaciji kada ne žele čuti drugu stranu.

Vlast je praktično zamrznula dodjelu pete nacionalne frekvencije za koju je najkonkretniji kandidat bila televizija Nova. Umjesto dodele frekvencije i omogućavanja da se u eteru čuju i drugačiji programi u kojima nije sve ružičasto, već istinito, vlast je odlučila da dodjelu frekvencije ostavi za neka druga, ne znamo koja vremena.

Do tada se orkestriraju napadu, iznosi neistina, a druga strana se čuje najčešće u kakofoniji s naprednjacima koji ni ne žele dijalog.

Odvjetnik Rodoljub Šabić potvrđuje da je vlast uspostavila režim koji ima sva obilježja autoritarnog, skoro autokratskog režima.

„Reducirani su principi ustavnosti i zakonitosti, podjele vlasti i slobodnih izbora, gradi se kult vođe, inzistira se na nacionalnim mitovima i ‘jedinstvu’, održava se atmosfera stalne opasnosti od neprijatelja, izvana i iznutra. Za održavanje takvog konteksta i svoje vlasti ona, razumije se, koristi i institucije. Ali to čini tako što ih devastira, pretvara u kulise. Jer one bi morali biti organi čiji zadatak je da osiguravaju dosljednu primjenu Ustava i zakona i štite ljudska prava, a umjesto toga funkcioniraju kao transmisija volje vladajuće ekipe i to ako treba direktno suprotno ustavu i zakonu“, ističe Šabić za Novu.

Napominje da je jedna od posljedica neodgovornost političke „elite“ i njenih prijatelja, kumova ili rodbine.

„Ali državna sila nije, bar ne još, najvažniji instrument. Važniji su korupcija i kontrola medija i manipuliranje informacijama. Spadamo u najkorumpiranjije zemlje Europe, a u siromašnom društvu velikih socijalnih razlika zapošljavanjem na fiktivnim poslovima i strahom od gubitka posla kao i raznim varijantama ‘helikopter novca lako se ‘kupuje’ podrška“, tvrdi Šabić.

Komentirajući medije i njihov doprinos u održavanju ovakvih tendencija vlasti, Šabić naglašava da se preko televizija s nacionalnom frekvencijom sistematski dezinformira javnost, a u programima dominiraju banalnost, prostakluk i nekultura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.