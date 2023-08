Podijeli :

Srbijanski šef diplomacije Ivica Dačić u utorak je rekao da je bajka da će se Srbija pridružiti BRICS-u ili Šangajskoj organizaciji za suradnju (SCO), naglašavajući kako ona želi biti članica Europske unije te osuđuje napad na Ukrajinu.

“Stvarno vjerujete u te bajke da ćemo mi pristupiti BRICS-u ili Šangajskoj organizaciji? To je bajka, to nije realno”, rekao je Dačić na Bledskom strateškom forumu, na panelu o zapadnom Balkanu. Riječ je o dvije organizacije koje okupljaju Rusiju, Kinu i Indiju, uz niz drugih zemalja, te se smatraju antipodom zapadnim integracijama.

“Srbija je u Europi i mi želimo biti članica EU-a, to je valjda normalno”, kazao je Dačić.

Kritizirao je zapadne zemlje što Srbiji prigovaraju zbog istočne orijentacije, a same imaju “milijun puta” veći promet s Rusijom i Kinom od Srbije.

Dačić je rekao kako Srbija “naravno osuđuje napad na Ukrajinu, kao i kršenje teritorijalnog integriteta”, kao što Beograd očekuje da zapadne zemlje osude kršenje teritorijalnog integriteta Srbije.

Istaknuo je kako Srbija nije više opredijeljena istočno od Slovenije u koju je ruski predsjednik Vladimir Putin došao “otvarati spomenike”.

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel dan ranije je na Bledu rekao da EU i zemlje kandidatkinje do 2030. moraju biti spremne za proširenje. Dačić je u utorak kazao kako ne vjeruje u to, iako bi bio radostan da je to istina.

“Bio bih radostan da ste ovoliko pažnje posvetili devedesetih, prije rata, jer ga možda ne bi bilo”, rekao je srbijanski šef diplomacije, pa nastavio kako je tada “europska ideja mogla biti supstitut za jugoslavensku ideju”.

Dačić je, kao netko “tko je 20 godina u priči o europskim integracijama”, naglasio kako EU treba točno reći što zemlje kandidatkinje trebaju učiniti.

“Sto puta sam slušao to – srušite Miloševića, ok. Uhapsite Miloševića, uhapsite Karadžića, uhapsite Mladića”, nabrajao je Dačić uvjete koji su davani Srbiji, a koji, prema njemu, nisu rezultirali približavanju članstvu.

