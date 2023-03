Dodik optužio SAD da priprema oružanu pobunu u BiH

Podijeli :

ELVIS BARUKCIC / AFP

Lider bosanskih Srba Milorad Dodik optužio je SAD da priprema oružanu pobunu u BiH "koju bi predvodili muslimani", zaoštravajući na taj način do apsurda sukob kojega ima s Amerikom otkako je dospio na popis osoba kojima je zbog korupcije i ugrožavanja provedbe Dejtonskog sporazuma zabranjen ulazak u SAD.

Nezadovoljan jer ga je veleposlanstvo SAD prozvalo kao političara koji je izazivač stalnih sukoba i napetosti te predvodnik napada na tijela vlasti BiH i nastojanja da se ona blokiraju, Dodik je u utorak kazao bi američkog veleposlanika Michaela Murphyja zbog toga trebalo protjerati.

Veleposlanstvo SAD se, u komentaru objavljenom u ponedjeljak, pridružilo osudama sporne izjave poglavara Islamske zajednice u BiH Huseina Kavazovića kojom je on upozorio da bi Bošnjaci trebali biti spremni braniti zemlju i oružjem, ukoliko ne uspije njena obrana u institucijama države.

Veleposlanstvo je navelo kako su izjave političara i vjerskih vođa kojima se prijeti nasiljem neprihvatljive istaknuvši kako upravo političari, i to oni poput Dodika, zapravo stvaraju probleme zbog kojih i slijede takve izjave.

Veleposlanstvo SAD ističe kao su točne reisove konstatacije o tome da su na djelu pokušaji potkopavanja institucija BiH, a kao krivca za to izravno su označili Dodika, opisavši ga kao onoga koji nerijetko riječju i djelom napada državu, često dovodeći u pitanje i samu BiH.

“Nedavno je BiH etiketirao kao ‘muslimansku laž’. Redovito implicira da će odvojiti Republiku Srpsku od BiH. Jesu li njegove riječi besmislene? Da li ga oni koji ga slušaju ne trebaju shvatiti ozbiljno?…Ako nije tako, onda ne treba čuditi da nakon bezbrojnih verbalnih i drugih napada Milorada Dodika na BiH neki njeni građani vjeruju da može doći vrijeme kada će je trebati braniti od njega”, stoji u reakciji američkog veleposlanstva.

Dodiku su te ocjene predstavljale “crvenu krpu” pa je američkoj diplomaciji uzvratio optužbama da oni već godinama pogoduju samo Bošnjacima te stoga sada brane i Kavazovića.

“Samo što ja osobno mislim da oni ne brane Kavazovića, već ideju o oružanoj pobuni koju bi muslimani izveli, čijim drugo, do američkim oružjem”, izjavio je u utorak za lokalne medije Dodik, koji tvrdi kako je američki veleposlanik taj koji u BiH potiče sukobe i podupire jezik mržnje pa bi ga stoga trebalo protjerati.

SAD su do sada sankcionirale Dodika u dva navrata. Prvi put je na “crnu listu” osoba kojima je zabranjeno putovanje u SAD i zamrznuta imovina dospio 2017., u vrijeme administracije Baracka Obame, kada je označen osobom koja predstavlja prijetnju provedbi Dejtonskog sporazuma. Nadao se kako će mu predsjednički mandat Donalda Trumpa, kojega je otvoreno podržavao i veličao, donijeti ukidanje tih sankcija, no to se nije dogodilo nego je u siječnju 2022. dodatno sankcioniran, ovoga puta zbog korupcije.

Dodiku je sankcije uvela i vlada Velike Britanije, a London je za razliku od Washingtona na taj popis dodao i njegovu suradnicu Željku Cvijanović, koja sada obnaša dužnost predsjedateljice Predsjedništva BiH.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.