Escobar: Rješenje za Kosovo zahtijeva veoma brz napredak

Izvor: Anna Moneymaker / Getty Images / AFP

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za zapadni Balkan Gabriel Escobar poručio je u petak da rješenje problema Kosova zahtijeva "veoma brz napredak" u dijalogu Beograda i Prištine, istodobno ustvrdivši kako "ne zna otkud priče" da se do dogovora mora doći do 24. veljače 2023. godine.

“Nije mi poznato da europski prijedlog zahtijeva hitno rješenje u roku od nekoliko tjedana, ali svakako zahtijeva veoma brz napredak u dijalogu”, rekao je Escobar za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Escobar je za “Oko magazin” RTS-a rekao kako nije posao SAD-a ni EU-a da postavljaju rokove Beogradu i Prištini i da dijalog treba voditi u kontekstu koji je postavio EU.

Albanski Abanian Post objavio je u četvrtak kao “ekskluzivno saznanje” iz međunarodnih krugova da prvi dogovor Kosova i Srbije mora biti postignut do 24. veljače 2023. godine uz obveze obiju strana, a bude li postignut, postoje financijski paketi, u suprotnom “slijedi težak štap za ometajuću stranu“.

“Nema prijetnji, nisu planirane nikakve sankcije. S našeg stajališta, i Srbija i Kosovo su važni, konstruktivni partneri i sve to treba biti učinjeno u kontekstu dijaloga koji vodi Europska unija”, rekao je za RTS američki dužnosnik.

Escobar je rekao da nema rokova ni u pogledu formiranja Zajednice srpskih općina, na kojoj inzistira Beograd pozivajući se na Briselski sporazum iz 2013. godine, ali da to ostaje postojeća obaveza koju Priština mora ispuniti.

“Uvijek pokrećem to pitanje s kosovskim vlastima. To je postojeća obveza i jedina u okviru briselskog dijaloga koja je prošla kroz kosovsku skupštinu. Zato je od ključne važnosti da se riješi to pitanje”, poručio je američki dužnosnik.

Escobar je kazao da je SAD zabrinut zbog toga što dijalog Beograda i Prištine ne napreduje i vjeruju da se obje strane trebaju “konstruktivno uključiti u dijalog koji vodi EU”, primjenjujući postojeće sporazume i obvezujući se na mirno rješavanje svih sporova.

“Sjedinjene Države podržavaju uzajamno priznanje. Smatramo da bi to bilo najbolje za regiju, ali suština dijaloga je da dvije strane nađu rješenje koje im odgovara”, naglasio je Escobar.

Na pitanje da li je to moguće bez uzajamnog priznanja, Escobar je odgovorio potvrdno “u slučaju da postoji rješenje koje odgovara objema stranama” i “ako se dvije strane tako dogovore”.

