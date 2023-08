Evo koliko treba izdvojiti za jedan dan na popularnoj plaži u Crnoj Gori

Podijeli :

Ana Marković/Nova.rs

Kad zbrojimo minimalne dnevne troškove četveročlane obitelji, na plaži na crnogorskoj obali - za sva tri obroka, sladolede, možda dvije kave, ležaljke, suncobran, trampolin ili pedalinu za djecu, između 70 i 100 eura je potrebno svaki dan, piše Nova.rs.

Poslije 17 sati gosti mogu besplatno koristiti ležaljke i suncobrane na plažama Budvanske rivijere, osim ako, naravno, ne pripadaju hotelima. No, za one koji su na moru sedam ili 10 dana i koji često na plaži provedu cijeli dan, ovakav ugođaj na “plažnom namještaju” koštat će od 15 do 40 eura, ovisno o plaži. Naravno, tu su i ekskluzivne lokacije, poput “Svetog Stefana”, Kraljeve i Kraljičine plaže, gdje ova privilegija košta i do 200 eura.

Na gradskoj plaži, u najposjećenijem mjestu na crnogorskom primorju, u Budvi, život nije jeftin, prenosi nova.rs.

Naime, dvije ležaljke i suncobran, ovisno o lokaciji, kreću se od 10, najčešće 15, pa sve do 40 eura. Odluči li se četveročlana obitelj od jutra do mraka izležavati na ležaljkama prosječne cijene, pa još ako želi uštedjeti na obrocima i jesti u “fast foodu”, djeca se počaste jednim sladoledom, a odrasli popiju kavu ili piva, dan će ih koštati najmanje 70 eura. Ako djeca žele voziti pedalinu ili skakati na trampolinu sat vremena na vodi, to je još po 20 eura.

Naravno, lunapark koji se nalazi u blizini Slovenske plaže, krafne koje mirišu na čokoladu na svakom koraku, kafići koji nude širok izbor pića i jela mame novčanike pa u jednom danu obitelj može potrošiti cijelu ušteđevinu.

No, ima i onih kojima ležaljke ne trebaju.

“Kažu nam da smo jadni za ležanje na ručnicima, a takvi smo cijeli život. Kad smo bili djeca nije bilo ležaljki, ali smo na more nosili sklopive ležaljke i suncobrane. To je bilo normalno za plažu, ali sad je šteta. Ležaljka košta više od smještaja na nekim dijelovima plaže, to je čisti lopovluk. Tko želi biti opljačkan, izvoli, dobro nam je i ovako, na šljunku”, kaže Dragan Ljubičić (50) iz Kruševca koji je sa suprugom i troje djece na moru u Budvi.

Na dijelovima plaže bez ležaljki, gdje još nijedan vlasnik nije “stavio šapu”, nema se kamo kročiti, a doći do mora znači riskirati stati na nečiju glavu.

“Ne znam zašto nismo ostali u Beogradu i otišli na Adu Ciganliju, ni ovdje nije puno drugačije. Kad svi pohrle u plićak, naprave nered, a trbušne viroze haraju. Ljudi su neodgovorni, bacaju smeće posvuda po plaži, iako su kante za smeće na svakom koraku. Nemamo novaca za ležaljke, ali imamo svoj suncobran. Bolje je djeci kupiti sladolede i hamburgere nego plaćati plažni namještaj. Samo što je gužva ogromna, pa se dogodi da zateknemo nepoznatu osobu kako leži u hladu našeg suncobrana”, sa smiješkom govori Mirjana Perić (48) koja je na odmoru sa suprugom, dvoje djece i kumovima.

Obitelji koje godišnji odmor provode na ručniku, na gradskoj plaži, uglavnom spavaju u privatnom smještaju, kako kažu, izvan Budve.

“U Budvi su hoteli i apartmani preskupi. Iznajmili smo dvije sobe u blizini plaže Jaz, ima hlada, grad je blizu, a i autom smo, pa se nekad tu kupamo, a nekad idemo na druge plaže. Jedemo u pizzeriji, u kafiću na plaži, a ponekad odemo i u restoran. Imamo tinejdžere koji vole Budvu, jer ima ljudi, muzike, zabavno im je, ali da se ja i supruga pitamo, bili bismo negdje daleko u miru i tišini”, Vojkan Nestorović (52), koji je na obiteljski odmor od sedam dana, priča nam.

Za one koji pak cijene luksuz i nije im žao potrošiti na ležaljke, suncobrane, masaže, ručak, pa i večeru u restoranu, ali i vožnju skuterom, SUP ili koktele na plaži, dnevno će potrošiti i više od sto eura. U svakom slučaju – na plažama budvanske rivijere ima za svakoga ponešto, bez obzira tko što voli.

Cijene na plaži (u eurima):

Brza hrana (hamburger, giros, ćevapi, pizza cut) – od 3 do 7,5

Sladoled – od 1,5 do 3,5

Kava – od 1.80 do 4

Voda u boci – od 1,5 do 3,5

Sokovi – od 2,5 do 3

Pivo – od 3 do 7

Ležaljke i suncobrani – od 10 do 40 (u ekstremnim slučajevima do 200)

Trampolin na vodi – 10 za sat vremena

SUP daska – od 5 do 10

Masaže – od 20 do 35

