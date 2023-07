Otišli smo na jednodnevni izlet u Crikvenicu: Evo koliko nas je koštao

Podijeli :

Ako nemate novca za višednevni odmor na moru, opcija je i jednodnevni izlet. Ekipa N1 provjerila je koliko trebate eura za put od Zagreba do Crikvenice, ručak, plaćanje parkinga...

Najskuplja stavka su gorivo i cestarina pa je za jednodnevni izlet dvjema osobama potrebno minimalno 110 eura.

Jesmo li postali preskupi? Stručnjak tvrdi: Ova država će nam uzeti dio turista

Vrhunac je sezone i mnogi su već na moru. No zbog skupog smještaja ili možda nedostatka godišnjeg odmora mnogima je jedina opcija jednodnevni odlazak na more. Automobil možda nije najjeftinija opcija, ali je najpraktičnija. No već na izlazu iz Zagreba gužve.

Iako je rano ujutro i radni dan ipak je pojačan promet ovdje na Lučkom. Međutim, ovo je još dobra situacija, najveće gužve su vikendom. Pojačan promet je sve do Bosiljeva pa se uzima predah na odmorištima. Mnogi će po putu stati na neko od odmorišta i kupiti kavu, a jedna s mlijekom košta 2,2 eura. Nije malo, stoga nije sramota ponijeti je utermosici i pročavrljati na odmorištu.

Gospođa Željka se s obitelji zaputila na Rab, gdje će ljetovati sedam dana. Na jednodnevne izlete znali su ići prijašnjih godina u bliže destinacije.

“Nekad nam se isplatilo, a i malo bismo promjenili okolinu. Taj jedan dan pa ti bude ok, ali sada s klincima bi jedan dan bio opasna avantura”, kaže nam Željka Bukovski.

Nastavljamo put i zbrajamo troškove.

Gorivo do Crikvenice ćemo platiti oko 19 eura u jednom smjeru. Uz to moramo platiti i cestarinu – 8,1 eura u jednom smjeru. Sve zajedno, u oba smjera oko 54 eura samo za put.

Inače, Crikvenica je mnogima na kontinentu najbliže more pa su prijašnjih godina imali toliko jednodnevnih gostiju da je to stvaralo velike probleme.

Strani turisti rade probleme u Hrvatskoj: Evo zašto ih je čak 15 kažnjeno U Hrvatskoj trenutno godišnji odmor provodi milijun i 60 tisuća turista

“Dnevno smo imali stotinjak dolazaka autobusa i kroz te autobuse bi došlo oko 500-tinjak gostiju, što je za jedan grad od otprilike desetak tisuća stanovnika jako puno pa smo imali stvarno dosta problema u prometu”, govori nam Marijana Bjnodić iz Turističke zajednice Crikvenica.

A onda je Crikvenica uvela vinjete za jednodnevne ulaske autobusa pa se time drastično smanjio broj jednodnevnih izletnika.

“Vinjeta košta 50.000 kuna i ove godine nije plaćena nijedna”, rekla je Bjnodić.

A oni koji dođu automobilom moraju biti spremni platiti parking. Nije malo – 1,8 eura sat. Pa sad to pomnožite s brojem sati koje želite provesti primjerice na crikveničkoj plaži.

Nekima će za užitak biti dovoljni pijesak, sunce i more, ali ako, primjerice, djeca žele zabavu 30 minuta, to je osam eura. Ako želite udobniji smještaj, ležaljku ćete platiti deset eura, a deset eura je i suncobran, kao i druga ležaljka. Znači, mjesto pod suncobranom na ležaljkama za dvoje stajat će vas 30 eura.

Žale nam se gosti da im je postalo preskupo pa hranu nose od kuće. Jer, ako želite za ručak pojesti pizzu na plaži, platit ćete je od 11 do 15 eura. A netko će poželjeti i kuglu sladoleda. Koliko košta kuglica? Dva i pol eura.

Za okrijepu i osvježenje trebali biste okvirno računati oko 20 eura po osobi. Znači, jedan par će za jednodnevni izlet potrošiti minimalno 110 eura – samo za put, parking i ručak za dvoje.

Nakon dana provedenog na moru, ako se odmah vraćate za Zagreb, možete se još samo nadati da nećete upasti u novu gužvu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Nezaposleni u Austriji zemlju mogu napustiti samo pod jednim uvjetom Muškarac ubio suprugu koja je bolovala od raka. Sad je pušten iz zatvora Ovo je deset najvećih mitova o prehrani koji nisu istiniti