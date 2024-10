FOTO / Dolini Neretve prijeti veliko zagađenje, gomila smeća putuje rijekom nakon katastrofe u Jablanici

Podijeli :

Denis Kapetanović/PIXSELL

Nakon razornih poplava koje su krajem prošlog tjedna pogodile BiH, dolini Neretve prijeti veliko zagađenje jer gomila smeća putuje rijekom nakon katastrofe u Jablanici.

Tone otpada gomilaju se na Hidroelektrani Grabovica nakon bujičnih poplava koje su pogodile područje Jablanice. U otpadu koji plovi vidljivi su i predmeti iz domova koji su uništeni u klizištima.

Tim Federalnog vodnog inspektorata obišao je teren s, kako je priopćeno, “posebnim osvrtom na čišćenje nanosa i ugroženosti akumulacija u dolini Neretve”.

“Tom prilikom su, s mobilnim timom Elektroprivrede BiH, obišli akumulacije i konstatirali da se sav plutajući otpad skuplja uz branu na HE Grabovica i HE Jablanica, te da Elektroprivreda BiH ima ugovor s ovlaštenom tvrtkom o uklanjanju ove vrste otpada (plastika, drvo isl.). Aktivnost prikupljanja plutajućeg otpada će se nastaviti do daljnjeg, a trenutno nisu evidentirane posljedice po hidroelektrane”, navodi se u priopćenju.

“Kako bi se na lokacijama gdje se vrši sanacija spriječilo istresanje čvrstog otpada u vodotoke i na obale, federalni vodni inspektori su izdali preporuku da se što prije označi lokacija za deponiju čvrstog kamenih i zemljanih tvari, s ciljem preveniranja štete po hidroelektrane, eventualnih začepljenja ili novih poplava uslijed podizanja razina vodotoka deponovanjem otpada u vodotoke i na obale”, dodaje se u priopćenju.

