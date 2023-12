FOTO / Glavni grad naših susjeda najzagađeniji je na cijelom svijetu

Podijeli :

F.Z. / N1 BiH

Prema indeksu kvalitete zraka Sarajevo je večeras uvjerljivo najzagađeniji grad na svijetu.

Indeks zagađenja trenutno je 431 mikrograma štetnih čestica po metru kubnom, što je nezapamćena izmjerena vrijednost u posljednje vrijeme kada je riječ o glavnom gradu BiH.

Podsjećanja radi, ako je u zraku do 50 štetnih čestica, zrak se smatra zdravim. Od 51 do 100 štetnih čestica je umjeren. Od 101 do 150 štetnih čestica se smatra nezdravim zrakom za osjetljive grupe. Od 151 do 200 zrak je nezdrav. Od 201 do 300 zrak se smatra vrlo nezdravim. A sve preko 301 se smatra iznimno opasnim zrakom za udisanje. U Sarajevu je večeras 431.

Vrijedi istaknuti da je vrijednost štetnih čestica na određenim mjernim stanicama u Sarajevu viša od 510. Na stanici Sagrdžije vrijednost prelazi 514.

