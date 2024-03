Najhladnija rijeka na svijetu prolazi i kroz Hrvatsku: Ni ljeti ne prelazi sedam stupnjeva

Podijeli :

Aleksandar Todorovic/Shutterstock

Ako ste mislili da se najhladnija rijeka na svijetu nalazi blizu sjevernog pola, prevarili ste se. Ona zapravo izvire i protječe kroz Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, a riječ je o Neretvi.

Izvor rijeke, poznat kao Gornja Neretva, najhladniji je dio rijeke, a čak i leti ne prelazi temperaturu iznad sedam stupnjeva, piše Danas.rs.

Stručnjaci hladnoću Neretve objašnjavaju njenim izvorom koji se nalazi ispod planine Jabuke, ogranka Zelengore, na nadmorskoj visini od 1.227 metara.

Osim što je poznata po tome što je tako hladna, poznata je i po svojoj tirkiznoj boji.

Usprkos boji, voda je sigurna za piće. Rijeka se koristi i za energiju, a u blizini izvora nalaze se četiri elektrane i brane.

To je čini rijekom od vitalnog značaja za one koji žive u zemljama kroz koje protječe. Inače, rijeka Neretva duga je 230 kilometara, najvećim dijelom protječe kroz Bosnu i Hercegovinu (208 km), a manjim dijelom, prije ušća u Jadransko more, kroz Hrvatsku (22 km). Najduža je pritoka Jadranskog mora s istočne obale.

Izvire u planinskim predjelima visoke Hercegovine, ispod planine Jabuke.

Neretva je bila poznata od grčkog razdoblja. Po njoj je ime dobila grčka kolonija Narenta koja se nalazila uzvodno od današnjeg Metkovića.

Stara imena za Neretvu bila su Nera ili Narenta. Neretva je u starom vijeku bila poznata, a na njoj je živjelo ilirsko pleme Narensi.

Poznata je po smaragdno-zelenoj boji, čistoj i u gornjem toku potpuno pitkoj vodi.

Delta Neretve jedan je od rijetkih plodnih krajeva u Dalmaciji.

Za vrijeme srednjovjekovne Bosne, na Neretvi se nalazilo brodogradilište.

Mnogi Neretvu nazivaju hercegovačkim Nilom. To je zato što je za Hercegovinu Neretva važna kao Nil za Egipat.

