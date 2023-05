Podijeli :

Otac djevojčice koja je ubijena u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, otkrio je u emisiji Nove.rs "Utisak nedjelje" događaj koji se, prema njegovim tvrdnjama, nedavno dogodio u školi.

Liječnica puštala djeci narodnu glazbu

Prema izjavama oca preminule djevojčice, liječnica koja je poslana u školu “Ribnikar” kako bi pružila pomoć djeci i roditeljima nakon tragedije, dovela je djecu u svoj ured i puštala im narodnu glazbu, govoreći im da se povežu s duhovima i dušama svojih preminulih prijatelja.

“U ovakvim situacijama uobičajeno je tražiti nekoga za krivnju. Neću ulaziti u psihijatrijsko vještačenje počinitelja tog zločina, ali moram spomenuti jedan javni događaj…

Danas sam prisustvovao sastanku roditelja stradale djece i predstavnika svih relevantnih institucija Republike Srbije.

Dobili smo izvješće državnog odvjetnika, kaznenog tužitelja i tajnice Ministarstva zdravstva, ali kad sam postavio pitanje o spomenutoj liječnici, nitko od prisutnih nije znao o kome se radi”, započeo je otac svoju priču, prenosi Nova.rs.

Trebala je pomoći djeci

Objasnio je da je liječnica zaposlena na neuropsihijatrijskom odjelu KBC-a i da ju je Ministarstvo zdravlja poslalo kao osobu koja treba pomoći djeci i roditeljima u toj situaciji.

“Ona je 5. svibnja u hodniku škole ‘Vladislav Ribnikar’ vidjela djecu koja su došla po svoje stvari iz škole, a među djecom se slučajno nalazila i jedna od najboljih prijateljica njene kćeri… Liječnica je s odobrenjem ravnateljice škole, dovela djecu u svoj ured i tamo im puštala narodnu glazbu, usmjeravajući ih i govoreći im da se povežu s duhovima i dušama svojih preminulih prijatelja. Također, izazvala je muk kad sam to danas spomenuo na sastanku”, rekao je otac djevojčice.

Otac je izjavio da javno iznosi ovu informaciju s punom moralnom odgovornošću i da je spreman braniti je na sudu. Također je dobio suglasnost majke jednog djeteta koje je sudjelovalo u, kako kaže, mračnoj psihoterapiji koju je vodila doktorica.

“Nema nikoga kome je jasno kako se to dogodilo. Ja osobno, kao građanin ove zemlje, učinit ću sve što je u mojoj zakonskoj moći da ova liječnica više nikada ne radi taj posao. Bilo je to bez znanja roditelja, djevojčica koja je došla kući je plakala i nije ni čudo što je plakala u toj traumi od dana kada se to dogodilo”, smatra.

Potom je istaknuo da terepautica ima tvrtku koja naplaćuje tečajeve za glazbene terapeute te da ista liječnica na svojim javnim profilima na društvenim danima apelira na državu da otvori glazbeno-psihoterapijsku radionicu u svim predškolskim i školskim ustanovama, da zapošljava muzikoterapeute, kao i da njezina tvrtka postane državna ustanova.

