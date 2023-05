“Plenković je neka vrsta europskog Aleksandra Vučića, njemu je najgore”

Podijeli :

Aktualne teme u Točki na tjedan komentirali su Tomislav Klauški (24/Express) i Đurđica Klanicir (N1).

Poplave u Hrvatskoj

Komentirajući reakciju Vlade i posljedice poplava u Hrvatskoj Đurđica Klancir je istaknula da se nije dovoljno promišljalo i pazilo unaprijed:

“Upozorava se da neke rijeke nisu očišćene, suočili smo se s tim da je vrtić izgrađen na mjestu na kojem nije smio biti izgrađen, a premijer i Vlada upozoravaju da je tako u cijeloj Europi i krive klimatske promjene. Ono što je izostalo jest to da analiziramo što smo naučili ovaj tjedan, gdje je zakazalo i idemo to probati promijeniti. To je iritantno ne samo za građane kojima je mulj u dnevnom boravku, nego i za cijelu hrvatsku javnost.”

Sanacija šteta nakon poplava još će dugo trajati Milanović o poplavama: Ne može izgovor biti “pogledajte što je u Italiji”

“Svaka elementarna nepogoda baci svjetlo na korupciju države, na zapuštenost dijelova Hrvatske. Ovo je bila poplava četiri godine otkad je Plenković u Karlovcu rekao da je zadovoljan obranom od poplave i da će biti bolje za četiri godine, a sad je rekao da bismo trebali biti bolji iako nismo. Pozivaju se na višu silu, kao da ništa ne možemo učiniti, gdje se vidi da u svakoj krizi dolazi do izražaja zapuštenost države. To je slika HDZ-ove države”, rekao je Tomislav Klauški.

Na pitanje može li se uopće ustrojiti sustav koji funkcionira, u kojem će se znati tko je za što odgovoran, što je čiji posao, Klancir odgovara:

“Kod nas se sve zakompliciralo. Sad smo se suočili s nasipima oštećenim u potresima. Od potresa do danas to nitko nije sredio. Imamo golemi državni aparat od ministarstava koja su se spajala, sve se zakompliciralo. tu su županije, općine, gradovi zaduženi za vodene tokove, pišu se programi… Građani više ne znaju kome se obratiit i tko je odgovoran.”

Klauški je istaknuo da se pojam klimatske promjene izlizao i izgubio značenje koliko se spominje: “Pojam klimatske reforme su postale pojam bez sadržaja, to je postala stvar vjerovanja. Pitanje je koliko birača HDZ-a vjeruje u klimatske promjene. One su postale nešto čime se opravdavamo, odbacujemo odgovornost, reći ćemo da je to viša sila. Nema sustava u vođenju države.”

“Izjava je bahata, ali na to smo navikli, s novinarima ide na osobnu razinu umejsto da govori o problemu, on kreće sa spuštanjima novinarima. Nada se da će možda s takvom provokacijom ili šaljivom rečenicom zaraditi naslov na portalima i da će javnost zanemariti što je to otišlo u krivo. To se može povremeno, ali dugoročno pokazuje njegovu veliku slabost – nemogućnost kritičnog promišljanja situacije koja se zakomplicirala.”

“Plenković bi trebao promijeniti priču i koristiti pozitivne primjere iz Europe. zašto uvijek govorimo o gorima, korumpiranijima, siromašnijima? Ajmo okrenuti priču da vidimo koliko zaostajemo, ali to mu ne pada napamet. Možda da izgugla pa vidi u kojem je roku izgrađeno Skopje, tko se brže obnovio nakon potresa, tko se bolje bori protiv korupcije itd”, dodao je Klauški.

Novi Zakon o izbornim jedinicama

“Skandalozno mi je da predsjednik Vlade diskvalificira sveučilišne profesore i ušutkava ljude da su ljevičari. Kako on zna za koga oni glasaju i da ne glasaju za HDZ”, pitao je Klauški.

Izbori u Hrvatskoj pred velikom zamkom: “Kako to mislimo riješiti? Nema vremena”

Klancir je dodala: “O ozbiljnoj temi pokušava biti šaljiv, apsolutno skandalozno. Ova priča o izbornim jedinicama postigla je nešto što dugo nismo vidjeli na sceni. Oglasili su se stručnjaci, intelektualci iz svih dijelova Hrvatske i zauzeli jednak stav. Za ovakav važan posao je važno napraviti radnu skupinu u kojoj će biti struka. Hrvatskoj se dogodilo da se nudi nekoliko modela iz udruga, stranaka i HDZ je odlučio ponuditi svoj što je apsolutno pogrešan put.”

“Naravno da će opozicija koristiti društveno nezadovoljstvo da izvuče tu temu, naravno da Plenković sve to doživljava kao politički obračun, i sindikat proziva da je politiziran. Svi koji su protiv HDZ-a ruše državu i vlast. On je neka vrsta europskog Aleksandra Vučića, njemu je najgore, pod pritiskom je, uvijek se svi urote protiv njega”, istaknuo je Klauški.

“Ne smije se dopustiti da se izborni proces pretvori u lakrdiju”, zaključila je Klancir.

