Specijalci su prošli ponedeljak upali u jedan beogradski stan, razvalili ulazna vrata, štokove, stakla i stan zapečatili, a stanara uvjeravali da se stan u kojem živi nalazi na potpuno drugoj adresi.

Zvuči nevjerojatno? Ne ako živite u Srbiji. Opisana situacija prošlog se ponedjeljka dogodila, a N1 Srbija došao je do vlasnice stana, koja živi u Švedskoj.

Ona je ispričala kako su je susjedi nazvali kako bi joj javili da je policija upala u njezin stan u Beogradu i demolirala ga u potrazi za nepoznatom osobom. Posumnjala je, kaže, da su tražili podstanara, ali on je odmah izašao s posla i krenuo prema zapečaćenom stanu. Na broj telefona koji je našao na vratima nitko mu se nije javljao pa je krenuo u policijsku postaju. Tamo je uspio doći do ispektorice koja je vodila cijeli slučaj, a situacija u kojoj se našao zvuči prilično nevjerojatno. Ona ga je, naime, uvjeravala da živi ulici Višnjički venac, iako se stan koji je policija demolirala nalazi na sasvim drugoj adresi.

“Ta ulica je paralelna s mojom. Jedini zaključak je da su promašili cijelu ulicu i zgradu”, govori čovjek.

Vlasnica stana kaže da joj je inspektorica rekla da su adresu dobili od suda, ali adresu nije spominjala. Pitala je, kaže, kako je moguće da su tu adresu dobili od suda kad tamo nitko osim nje, njene djece i podstanara nije prijavljen. “Ona mi na to drsko i bezobrazno kaže – kako vi to znate? Ja je pitam što da radim sad? Ona kaže, tražite osobu koju smo mi tražili i koju smo uhitili. Ja je pitam kako da tražim nekoga kad ne znam tko je to, a ona kaže – to vam ne mogu reći zbog istrage“, govori vlasnica stana.

Shvativši da je policija pogriješila, pokrenula je, kaže, zahtjev za naknadu štete.

“Policija mi je rekla da oni tu neće štetu nadoknaditi i da je nadoknadim sam. Rekli su i da je to mala šteta, do maksimalno 100 eura. Šteta će premašiti 1500 – 2000 eura jer vrata su nova, kada sam ušao u stan zatekao sam i vrata od sobe slomljena, štokove, staklo… Treba tu gdje su promijenjena vrata da se obrađuje sve oko zidova, majstori, moleri, da se kreči, treba da se plate dvije žene da očiste stan jer je trenutno u kaosu”, ispričao je podstanar koji živi u demoliranom stanu. Policija mu je, govori, istu noć telefonski javila da može ući u stan i da je stan tim pozivom otpečaćen.

Do zaključenja ovog teksta, policija nije odgovorila na upite N1 Srbija o ovom slučaju.

