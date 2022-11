Borrell se pohvalio: Pregovarači Srbije i Kosova postigli dogovor

Šef europske diplomacije Josep Borrell napisao je na Twitteru da su se pregovarači Srbije i Kosova dogovorili o mjerama da se izbjegne dalja eskalacija.

“Imamo dogovor. Sa velikim zadovoljstvom mogu priopćiti da su se glavni pregovarači Kosova i Srbije, uz posredovanje EU-a, dogovorili o mjerama da se izbjegne daljna eskalacija i da se u potpunosti koncentriraju na prijedlog za normalizaciju svojih odnosa“, naveo je Borrell na Twitteru.

We have a deal!



Very pleased to announce that Chief Negotiators of #Kosovo & #Serbia under EU-facilitation have agreed on measures to avoid further escalation and to fully concentrate on the proposal on normalisation of their relations.