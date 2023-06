Premijerka Srbije sablaznila: “Beba bi svakako, pretpostavljam, preminula”

Podijeli :

Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

Tijekom zasjedanja Skupštine Srbije premijerka Ana Brnabić osvrnula se na tragediju koja se dogodila 2015. godine kad se srušio helikopter koji je prevozio bebu u bolnicu, a u kojoj je poginulo sedmero ljudi.

Tijekom sjednice u utorak helikopterska nesreća spomenuta je više puta, pa se na nju osvrnula i premijerka Ana Brnabić.

Svojom izjavom sablaznila je komentatore na društvenim mrežama nakon što se proširila snimka njezine izjave, javlja Nova.rs.

“Ta helikopterska nesreća, koja zaista baš nema nikakve veze s ovom točkom dnevnog reda, ali je dosad tri puta spomenuta… Da vam kažem, znate što je isto nedostatak odgovornosti i integriteta? Da u to vrijeme nije podignut taj helikopter da pokuša spasiti tu bebu, ta bi beba svakako, pretpostavljam, preminula zato što je to bio jedini način da se stigne do te bebe”, rekla je Brnabić tijekom rasprave o smjeni ministra unutarnjih poslova Bratislava Gašića, koji je u vrijeme nesreće bio ministar obrane, pa je i tada bila tražena njegova smjena.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.