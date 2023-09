Schmidt za N1: Nisam kukavica, doći ću u RS, jučer je bio spreman napad na mene

Podijeli :

N1 BiH

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt poručio je kako se se ne boji Dodikovih prijetnji i da će doći u Republiku Srpsku. On je u Pressingu N1 kazao da se ne osjeća kao kukavica i slabić zbog toga što jučer nije otišao u Banju Luku, nego da je ispao mudriji od Dodika.

“Bile su postavljene barikade da bi se spriječio moj dolazak. Zbog čega su bile zatvorene neke ulice? Glazbeni festival je tek u petak. Ili se danima za to spremaju ili su pokušali spriječiti moj dolazak?! Zamislite da se dogodio napad na mene ili da su mi zabranili ulazak u zgradu, i to pred kamerama, da me netko silom sprječava, vjeruje li bilo tko, osim u Banjoj Luci, da bi se u Europi netko radovao tome, možda bi se u Moskvi radovali. Imali biste situaciju koja bi izazvala krizne sastanke i ova zemlja bi bila dalje od Europe. Ja sam mudro djelovao”, rekao je Schmidt.

Dodik ipak neće uhititi Schmidta, ali… “Јednog dana ćemo ga istjerati!”

Schmidt je poručio da će sigurno doći u Banju Luku, ne precizirajući kad.

“Ja ću svoje obveze izvršiti i mnogi će se začuditi kako će to izgledati. Kad bih se bojao otići u dio zemlje koja je kandidat za EU zato što mi netko prijeti, onda nešto ne bi bilo u redu sa mnom”, rekao je visoki predstavnik.

Schmidt je u Pressingu odgovarao na brojna pitanja voditelja Amira Zukića, a između ostalog o tome smije li smijeniti Dodika, hoće li nametati nove zakone, ima li i dalje podršku međunarodne zajednice i hoće li ostati u BiH, je li on visoki predstavnik samo za Federaciju, a ne i za RS, je li ugrožen mir u zemlji, šta bi se dogodilo ako bi se ugasio OHR i ako bi strani suci napustili Ustavni sud.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.