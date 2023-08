Selektivna amnezija srpskih lidera: “Srbi su učeni šutjeti o svojim stradanjima”

Podijeli :

Premijeri Srbije i Republike Srpske u Prijedoru su potpisali memorandum o gradnji dva memorijalna centra posvećena jasenovačkim žrtvama - spomenici u Donjoj Gradini i Beogradu trebali bi biti posve istog izgleda. A predsjednici Srbije i Srpske - Vučić i Dodik - ne odustaju od masovnog skupa i prozivanja Hrvatske zbog zločina nad Srbima, od Drugog svjetskog do Domovinskog rata.

Ove godine Aleksandar Vučić i Milorad Dodik busije su zauzeli u Prijedoru. Kontraoluja pred Oluju. Njihova misija podsjećanje na hrvatske zločine protiv srpskog naroda. Od Jasenovca do Petrovačke ceste.

“To sada činimo već devet puta. To je nešto što ranije nije bilo. Srbi su učeni šutjeti o svojim stradanjima, kao da njihovo stradanje, koje je bilo monstruozno, ne bi povrijedilo one koji su to stradanje i kreirali”, rekao je Dodik.

Vučić ponešto indisponiran, ispričava se zbog sporog govora, jer ima nesnosne bolove. Ali svejedno ništa manje fokusiran na vlastiti imidž u hrvatskim medijima.

“Ja imam nesnosne bolove zato što imam problem s nervom, a ne zato što sam lud ili kreten kao što bi me neki predstavili. Ja sam samo rekao nećemo okretati leđa našem narodu. Glavni naslov u hrvatskim medijima “Vučić prijeti”. Vi stanete i pitate, jeste vi ludi ili sam ja lud?

Što god da kažem, ako po njima ne prijetim, onda sam drama queen i kukumavčim, ili picousti opet nešto izmišlja. Tako to ide u zagrebačkim i sarajevskim medijima. Nastavit će lagati, tako im lakše, zato što morate mene predstaviti kao monstruma i Srbiju kao zemlju koju vodi psihopat, da biste mogli opravdati to što vi govorite da se kreira politika Velike Srbije. A tko kreira politiku Velike Srbije? Pa ne znamo, ali nama se to tako čini!”

Ne bi Vučić, nikad. Kao što je tvrdio da u Glini ususret Oluje nije govorio o Velikoj Srbiji.

60 kilometara zapadnije, u Topuskom, potpredsjednik Hrvatske vlade ne da se natjerati zagristi na tu udicu.

“Hrvatska ne bi postigla sve ove ciljeve kad bi reagirala na svaku vrstu provokacije. Mi imamo svoje ciljeve, mi imamo svoj put, mi to ostvarujemo i tim putem ćemo nastaviti. Nama su bitni hrvatski ljudi i bitno je da iz godine u godinu Hrvatska napreduje”, rekao je Davor Božinović.

Koliko je selektivno pamćenje ili selektivna amnezija srpskih lidera pokazuje činjenica da su se podsjećanje na Jasenovac Vučić i Dodik drznuli poslati baš iz Prijedora, grada koji je tijekom posljednjeg rata srpska vojska etnički očistila i u krugu kojeg su osnovali desetak logora za Bošnjake i Hrvate. Najpoznatiji među njima – Omarska, Keraterm, Trnopolje.

Od masovnog skupa ne odustaju unatoč prijetnje nove oluje, one meteorološke.

“I da vam odmah kažem, Dodik je organizirao i posebnu večeru na kojoj su predstavnici srpskog naroda iz svih dijelova bivše Jugoslavije, mislim da to nije nitko u posljednjih 10 godina. To je već za haašku optužnicu”, rekao je Vučić.

Vučić se, naravno, ruga sankcijama protiv Dodika. Kaže, za nas sankcije ne postoje i nećemo ih primjenjivati. No, ako sankcije protiv Dodika ne postoje za hrvatskog predsjednika, pitanje je zašto bi za srpskog.

