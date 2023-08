Širi se laž da je ubojica pokopan: Obitelj ne traži tijelo, javili se prijatelji

Podijeli :

Iako se u javnosti pojavio navod da je višestruki ubojica iz Gradačca pokopan u tajnosti, kojeg su, potom, prenijeli i regionalni mediji, ovakve tvrdnje za N1 je demantirao direktor Komemorativnog centra Tuzla, Faruk Latifagić.

Tijelo ubojice još se nalazi u Komemorativnom centru Tuzla, potvrdio je Latifagić za N1.

On je, podsjetimo, u razgovoru za naš medij prije nekoliko dana najavio da će inicirati dogovor s nadležnima iz Gradačca po ovom pitanju, no danas naglašava da do rješenja još nije došlo.

Žena koju je ranio ubojica iz Gradačca kritično, proglašena trodnevna žalost

Ipak, dodao je, vjeruje da će stvar vrlo brzo biti riješena, te da će nasilnik ipak “biti pokopan na jedan human način”.

Dodao je kako se od njegove obitelji nitko nije javio kako bi izuzeo tijelo, no da su Komemorativni centar Tuzla ipak kontaktirali pojedini prijatelji ubojice.

On je, podsjetimo, u petak prošli tjedan ubio nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović, a potom i dva muškarca, oca i sina Đengiza i Denisa Ondera, a teško ranio njihovu majku, odnosno suprugu u Gradačcu.

