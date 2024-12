Primorac se raspričao o Kekin, spominjao i kvadraturu njezinog bazena u Istri

Podijeli :

N1

Predsjednički kandidat HDZ-a Dragan Primorac javio se uživo iz Koprivnice.

“U jednom trenutku sam mislio da će Ivana Kekin odustati od kampanje. Vjerojatno ste čuli za neugodnu vijest… Događa se, ali onda moraš odlučiti da li možeš gledati građane u oci. Njen muž Milan je nažalost imao susret s podzemljem. Onaj tko ide prema poziciji predsjednika RH mora biti čist, a za njenu obitelj i njenog muža veže se čitav niz afera. Jedna je oko parkirnih mjesta, zlorabio je poziciju i dobio nešto protuzakonito”, govori Dragan Primorac.

“Nažalost, što god okrenete što je vezano uz nju i njenog mentora Zorana Milanovića… On je 2019. rekao ‘nikad nisam rekao da sam pošten političar pa vi zaključite kakav je moj karakter'”, rekao je i dodao: “Tužno. Morali bi u budućnosti voditi računu o tome tko ide za ovu časnu funkciju.”

“Upozoren sam i na putu da je pjevala i skakala ispod jugoslavenske zastave pod kojom se rušio Vukovar. Strašno. Duboko sam pod dojmom zbog svih ovih činjenica. Čak su pokvarile i ove događaje koji se tiču ovog učeničkog doma u Koprivnici”, požalio se predsjednički kandidat.

“Ona je prva osoba u političkom životu Hrvatske koja je napala privatni sektor. Osoba čija kuhinja vrijedi više, prema riječima ostalih političara, od kuhinja većine ljudi koji imaju stan u Zagrebu. Žena čija je kvadratura bazena u Istri veća od većine stanova. Tužan sam, ali bolje je da istina što prije izađe na vidjelo. To je ono što sam s vama najkraće što mogu htio podijeliti.”

Otkriva da je Zoran Milanović, kojeg naziva mentorom Ivane Kekin, uputio osam poziva na sučeljavanje: “Ovaj puta ga pozivam i deveti put da odabere lokaciju, kamere i da hrvatskoj javnosti kaže kako on to vidi Hrvatsku. I onda ćemo se nas dva suočiti. Ja se nadam da on nije kukavica”, rekao je Primorac i zaključio konferenciju.

