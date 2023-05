Vučićevi pristaše stižu u Beograd, angažirani i autobusi s Kosova

Zastupnik SNS-a Nebojša Bakarec i danas je iznio niz teških optužbi na račun N1, kada mu je prišao naš novinar i postavio mu pitanje.

„A nasilnici koji nas tu spopadaju, u parku, silovatelji, tajkunski mediji, što ćemo – imaju slobodu… Mi smo slobodni građani kao i oni. Ja ne dajem intervjue za tajkunske, antisrpske medije, a to što nas spopadaju, to je to, vidiš kakvo je nasilje…", rekao je obraćajući se starijem gospodinu, misleći, vjerojatno, na pristojno postavljeno pitanje novinara N1.

"Ti i ja smo fini, oni nas napadaju… Sada ćemo mi krenuti snimati kako nas napadaju“, rekao je Bakarec.