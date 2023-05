Zbog Vučićeva mitinga nema redovnog prijevoza, žena nije mogla nepokretnom ocu

Podijeli :

Pedesetak autobusa krenulo je iz Valjeva u Beograd na miting Srpske napredne stranke "Srbija nade". Na put se kretalo s nekoliko lokacija u gradu, a ljudi su se skupljali i po selima.

Prema neslužbenim informacijama, kvota za Valjevo je 2.800 građana, čime su premašene sve dosadašnje kvote.

Snežana Ostojić iz Šapca pokušala je otputovati za Ub, ali nije uspjela jer, kako su joj rekli na blagajni prijevoznika Laste i Europabusa, danas nijedan autobus ne putuje za Ub, a „nema ni redovnog prometa“.

“Ludim. Došao sam s kolegom iz Šapca u Valjevo, trebam putovati na Ub, gdje mi živi nepokretni otac, majka mi je umrla. Kažu nema autobusa, pitam šališ li se, odgovorili su da se ne šale. Sada pokušavam nekako doći do Uba, pitam te ljude mogu li s njima barem do Slovca, a odatle ću pokušati stopirati do Uba”, rekla je Ostojić za N1.

Kaže da je znala da je danas sastanak u Beogradu i kako postoje organizirana putovanja autobusima iz gradova, ali “nije joj bilo na kraj pameti da će sve redovne linije biti ukinute”.

Putnica iz Šapca pokušala da uđe u autobus “vanlinijskog prijevoza”, da se bar donekle preveze, tražila je pomoć, ali su je svi vođe puta za miting “Srbija nade” odbili, rekavši joj da su “puni”!

