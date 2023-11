Slovenci ne žele primiti novog srpskog veleposlanika: Uskratit će mu suglasnost?

Podijeli :

Slovenija je uskratila suglasnost kandidatu Srbije za veleposlanika u toj zemlji Zoranu Đorđeviću zbog "formalnih zapreka sigurnosne prirode", pišu u četvrtak beogradski mediji pozivajući se na ljubljanski dnevnik Delo.

Srbija je službenim kanalima 8. kolovoza zatražila od Slovenije suglasnost za Đorđevića, ali je on, prema saznanjima Dela, neće dobiti.

List navodi da nije bilo moguće dobiti službenu informaciju o problemima davanja suglasnosti za Đorđevića, jer slovensko ministarstvo vanjskih i europskih poslova ne komentira proceduru za izdavanje suglasnosti šefovima diplomatskih misija.

Načelno, u slovenskoj diplomaciji dodjela vjerodajnica slijedi šest do osam tjedana nakon prijedloga, uz uvjet da za to nema proceduralnih zapreka. To utvrđuju nadležne institucije, od ministarstva vanjskih poslova, policije, pravosudnih tijela do slovenske obavještajno-sigurnosne službe, a prema saznanjima Dela, jedna od tih institucija izrazila je “formalnu rezervu“ prema Đorđeviću.

Prema članu .4 Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, država primateljica nije dužna državi pošiljateljici objašnjavati razloge odbijanja suglasnosti.

U ustaljenoj diplomatskoj praksi, smatra se odbijanjem kandidata ako država ne odobri vjerodajnice u roku od 90 dana od dana prijave.

Đorđević je kadar vladajuće Srpske napredne stranke, u političkoj karijeri obnašao je dužnost ministra socijalne skrbi i ministra obrane, a trenutno se nalazi na mjestu direktora državnog poduzeća Pošta Srbije.

Vijest o odbijanju Slovenije da mu dade suglasnost za imenovanje dolazi u trenutku kad su djelatnici Pošte Srbije okončali višednevni štrajk, nezadovoljni plaćama i svojim statusom u tom državnom poduzeću.

Đorđević je zbog štrajka zaposlenika prethodnih dana bio i na meti kritike srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji mu je zamjerio da “nije čuo” glasove nezadovoljnika.

“Imamo problem s direktorom tog poduzeća, jer se pitamo šta je radio i zašto nije čuo te ljude, te odgovorne i ozbiljne ljude. Zašto ih nije saslušao? Zašto se nije više pažnje posvetilo njihovim problemima“, rekao je Vučić nedavno za TV Pink.

