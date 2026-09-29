Skandal u Beogradu: Oporbena zastupnica tvrdi da joj je gradonačelnik slomio nos. On odgovara: Nisam udario ženu, odgurnuo sam je

"Gradonačelnik se zaletio prema meni, tvrdeći da sam mu dovodila ljude ispred kuće i unosio mi se u lice. Kada sam uzela telefon i htjela ga snimiti, on me počeo udarati po ruci, a moj suprug me pokušao zaštititi. Ja sam stala između njih dvojice da ne nastane kaos, kada me je Šapić udario po nosu i raskrvavio mi nos", navela je Mićić za portal N1.