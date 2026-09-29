incident u srbiji
Skandal u Beogradu: Oporbena zastupnica tvrdi da joj je gradonačelnik slomio nos. On odgovara: Nisam udario ženu, odgurnuo sam je
Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić negirao je da je udario zastupnicu Kreni-promeni Tanju Mićić, dodavši da ju je "odgurnuo kako bi se obranio od njenog supruga".
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"Došlo je do koškanja. Ženu nisam udario, već sam je odgurnuo kako bih se obranio od njenog supruga. Nikada nikoga nisam prvi napao, niti sam ikada u životu udario ženu. Nikada nikome nisam dolazio na kuću, niti ću to činiti", napisao je Šapić, prenio je portal Nova.rs.
"Ali isto tako, nikada ni od koga nisam bježao, niti ću bježati, posebno ne od onih koji misle da im je sve dopuštenoo", naveo je Šapić.
Poručio je da ne želi sudjelovati u "predstavi za medije" koju sada, prema njegovim riječima, pokušavaju napraviti oni koji su mu više puta "dovodili ljude pred kuću".
"I ovog puta su me pokušali napasti, prvo verbalno, a potom i fizički. Kada sam ih pitao zašto su moju adresu dijelili po mrežama, dovodili ljude pred moju kuću i prijetili mi, krenuli su me napadati", istaknuo je Šapić.
Portal Nova.rs javlja da je došao u posjed snimka nastalog neposredno nakon napada gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića na Tanju Mićić. Na snimci se, piše Nova.rs, jasno vidi kako se Šapić udaljava s mjesta incidenta, a potom zastaje i gestikulira prema muškarcu koji se nalazi u društvu zastupnice, što odgovara opisu koji je Mićić dala za taj portal, navodeći da je Šapić njenog supruga pozivao da se udalje u mrak i fizički obračunaju.
Incident
Podsjetimo, u ponedjeljak navečer je pokret Kreni-Promeni priopćio je da je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić u Novom Beogradu fizički napao njihovu zastupnicu Tatjanu Mićić i slomio joj nos.
U razgovoru za portal N1, Mićićeva je navela kako su oni susjedi i da je bila u šetnji kada ju je aktualni gradonačelnik Beograda napao te da misli da je bio pod utjecajem narkotika.
"Gradonačelnik se zaletio prema meni, tvrdeći da sam mu dovodila ljude ispred kuće i unosio mi se u lice. Kada sam uzela telefon i htjela ga snimiti, on me počeo udarati po ruci, a moj suprug me pokušao zaštititi. Ja sam stala između njih dvojice da ne nastane kaos, kada me je Šapić udario po nosu i raskrvavio mi nos", navela je Mićić za portal N1.
Nakon incidenta, Šapić je policijskim autom odvezen u PS Novi Beograd, gdje su se okupili i građani čekajući hoće li mu biti određeno zadržavanje.
Ubrzo je gradonačelnik pušten.
Pojedine oporbene stranke osudile su incident, a Ekološki ustanak je pozvao Šapića da hitno podnese ostavku.
Studenti u blokadi poručili su da se zaštita žena ne može koristiti kao "kampanjski slogan".
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